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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Алонсо внезапно поехал на секунду медленнее. Но все равно рад прогрессу Alpine

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, Главный редактор

Впервые с начала сезона болид А521 порадовал двукратного чемпиона хорошим балансом и отзывчивостью к действиям пилота

Алонсо внезапно поехал на секунду медленнее. Но все равно рад прогрессу Alpine

Фернандо Алонсо по результатам квалификации Гран При Португалии уступил 7 позиций своему напарнику Эстебану Окону – в то время как француз начнет воскресную гонку с 6-го места, двукратный чемпион мира стартует только 13-м.

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По ходу тренировок неплохой темп демонстрировали оба болида команды Alpine – однако в квалификации Алонсо не смог управлять своей машиной так же уверенно, как в утренней практике. Так или иначе, квалификационная неудача, по словам испанского пилота, не смогла испортить хорошие впечатления от уик-энда в целом.

«Нормального темпа не было, начиная с самой первой попытки в первом сегменте, – рассказал гонщик журналистам по окончании квалификации. – Каким-то образом между субботней тренировкой и квалификацией потерялись и скорость машины, и позитивные ощущения от нее – что, конечно, расстраивает. Шины внезапно стали гораздо хуже цепляться за асфальт. И пока мы не можем себе ответить на вопрос, каким образом мы за такой небольшой промежуток времени потеряли целую секунду.

При этом в целом впечатления от уик-энда положительные. Машина ведет себя гораздо лучше, чем на предыдущих гонках – она более отзывчивая и гораздо более конкурентоспособна с точки зрения темпа. Так что, мы сделали заметный шаг вперед. Надо признать, это стало для нас большим сюрпризом. Поведение болида так сильно изменилось, что мы практически не замечали тех проблем со сцеплением, о которых говорят другие гонщики. Машина была хороша с самой первой тренировки – настолько, что по ходу уик-энда я практически не менял настройки. Что позволило намотать много кругов и как следует привыкнуть к трассе.

Конечно, с нашим темпом на тренировках можно было рассчитывать на более хорошие квалификационные позиции. Однако наша главная цель – хорошие результаты в воскресной гонке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Кирилл Качнов

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