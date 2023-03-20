Алонсо вернули третье место в Джидде

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Фернандо Алонсо финишировал в гонке на городской саудовской трассе третьим, уступив лишь соперникам из Red Bull. Он поднялся на подиум, который стал для гонщика 100-м в карьере, но после церемонии стало известно, что судьи FIA присудили ему десять секунд штрафа.

Наказание отбросило испанца на четвертую строчку протокола позади Джорджа Расселла. Его причиной стало нарушение командой Aston Martin правил выполнения штрафной остановки на пит-лейне.

Ранее Алонсо наказали пятью секундами за неверное расположение машины на стартовой решетке. На видео судьи заметили, что в то время, пока Фернандо отбывает наказание, механик дотрагивается до его машины задним домкратом. Однако представителям Aston удалось убедить дирекцию гонки, что ситуация требует повторного рассмотрения, так как соответствующие формулировки в правилах прописаны недостаточно строго.

Дело в том, что статья 54.4 c) Спортивного регламента Ф1 звучит следующим образом: «Пока автомобиль неподвижно стоит на пит-лейне в процессе отбытия штрафа, с ним нельзя проводить никакие работы на протяжении всего штрафного времени».

Глава команды Майк Крак объяснил, что, по его мнению, все механики следовали этому предписанию – никто не начинал работу с машиной до истечения пяти секунд.

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Он рассказал, что доверил переговоры с судьями спортивному директору Энди Стивенсону? который и указал арбитрам на двусмысленность формулировок.

«Они начали обсуждение, – рассказал Крак. – Тут можно смотреть на ситуацию по-разному, так как в правилах говорится "не работать с машиной".

Думаю, с временем наказания вопросов нет, он [Алонсо] стоял дольше пяти секунд, мы специально оставили некоторый запас.

В правилах говорится о запрете работать с машиной. Исходя из нашего понимания ситуации, мы с нет и не работали. Но никакого запрета на касание домкратом нет. И как раз этот момент требовал уточнения».

Со своей стороны FIA подтвердила, что существует консенсус с командами – любое касание машины со стороны механика считается нарушением.

В официальном заявлении по поводу штрафа Фернандо было сказано: «На заседании Спортивного консультативного комитета с командами было согласовано, что во время отбытия наказания запрещено притрагиваться к любой части автомобиля, и это будет расцениваться как работа с ним».

Однако, спустя несколько часов FIA объявила, что поменяла свою точку зрения – представители Aston Martin сообщили, что никакого негласного межкомандного соглашения в действительности нет.

В новом заявлении говорится: «После изучения новых свидетельств мы пришли к выводу, что никакого согласованного порядка, о котором судьи упоминали прежде и на который можно полагаться, в действительности нет. Таким образом, нет оснований считать касание домкрата работой с машиной.

В сложившихся условиях мы считаем, что первоначальное решение о вынесении штрафа гонщику автомобиля №14 следует отменить, что и было сделано».

100-й подиум Алонсо вернул Aston Martin на вторую строчку Кубка конструкторов. Следующей статистической целью для испанца является Кими Райкконен, который заработал за карьеру 103 призовых кубка.