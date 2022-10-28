Алонсо вернули 7-е место на Гран При США

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Апелляция команды Alpine по поводу 30-секундного штрафа для Фернандо Алонсо удовлетворена. Пилоту вернули седьмую позицию в итоговом протоколе и положенные за это шесть очков.

Напомним всю историю с самого начала. Фернандо Алонсо стал участником столкновения с Лэнсом Строллом на Гран При США. Ему заменили переднее крыло, но не правое зеркало, которое болталось и в конце гонки отвалилось.

Команда Haas по ходу гонки требовала снять Алонсо с дистанции, так как его машина не безопасна, но судьи этого не сделали. После гонки Haas подала протест, который был удовлетворен: Алонсо получил 30 секунд штрафа и откатился на 15 место.

В Alpine подали ответный протест, но в несколько неподобающей форме. Фактически они попытались оспорить первое решение судей, но сделали это с опозданием.

Сразу после отклонения первого протеста, Alpine подала апелляцию на первое решение и она теперь была удовлетворена. Поводом стало то, что свой протест Haas подала на 24 минуты позже окончания отведенного для этого времени.