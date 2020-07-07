ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault

Фернандо Алонсо возобновит выступления в Формуле 1 в 2021 году. По информации BBC, испанский спортсмен подписал контракт с командой Renault. Возвращение Алонсо подтвердят в ближайшее время, утверждает BBC. Когда автор заметки Эндрю Бенсон обратился в команду за комментариями, в Renault отказались ответить журналисту.

Алонсо покинул Формулу 1 в конце 2018 года после четырех сезонов в McLaren. Во время паузы Фернандо выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и «Дакаре». В 2020-м испанец намерен стартовать в «Инди-500».

На протяжении всего времени вне Формулы 1 Алонсо не раз говорил, что не исключает возможности снова выступать в Гран При. На момент возвращения в чемпионат испанцу будет 40 лет.

В сезоне-2021 Фернандо станет напарником Эстебана Окона. Предстоящие выступления в Renault станут для чемпиона третьим периодом в составе Renault. В первый раз Алонсо выступал в этой команде с 2003 по 2006 год. Именно в это время гонщик выиграл оба титула в Формуле 1: в 2005-м и 2006-м годах.

Победитель гонки Фернандo Алонсо, Renault принимает поздравления от ставшего вторым Михаэля Шумахера, Ferrari Фото: Motorsport Images

Алонсо вернулся в Renault в 2008-м. Проведя два сезона в команде из Энстоуна, Фернандо вновь покинул этот коллектив. С 2010 по 2014 испанец выступал в Ferrari. За это время пилот несколько раз был близок к титулу, но так и не стал чемпионом в составе Скудерии.

Фернандо Алонсо в комбинезоне Ferrari Фото: Эрколе Коломбо

Возвращение Алонсо в Формулу 1 станет возможным благодаря цепочке переходов, которую запустила Ferrari. Итальянская команда решила заменить Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса в сезоне-2021. В результате этого Риккардо получил возможность занять кокпит Сайнса в McLaren и тем самым освободил место в Renault. Это место и досталось Алонсо.