Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Автор: Иван Матушкин , редактор
А вот Mercedes с Фернандо даже не разговаривал
Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 в этом сезоне после двухлетней паузы. Испанец вернулся в команду Alpine, с которой дважды становился чемпионом мира под брендом Renault.
До возвращения Алонсо говорил, что готов вновь выступать в Ф1 только ради побед, но его нынешняя машина этого не позволяет. Гонщик признался, что вел дискуссии о месте в топ-команде, но они ни к чему не привели.
«У меня не было никаких переговоров с Red Bull, – сказал Алонсо радио Onda Cera. – Были кое-какие разговоры с Red Bull.
Не будь в 2022 году новых правил, я бы вообще не вернулся. Хотел бы сказать, что снова смогу стать чемпионом мира. Но я не знаю. У больших команд, как всегда, есть преимущество, но остальные мечтают догнать».
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер