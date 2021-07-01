Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 в этом сезоне после двухлетней паузы. Испанец вернулся в команду Alpine, с которой дважды становился чемпионом мира под брендом Renault.

До возвращения Алонсо говорил, что готов вновь выступать в Ф1 только ради побед, но его нынешняя машина этого не позволяет. Гонщик признался, что вел дискуссии о месте в топ-команде, но они ни к чему не привели.

«У меня не было никаких переговоров с Red Bull, – сказал Алонсо радио Onda Cera. – Были кое-какие разговоры с Red Bull.

Не будь в 2022 году новых правил, я бы вообще не вернулся. Хотел бы сказать, что снова смогу стать чемпионом мира. Но я не знаю. У больших команд, как всегда, есть преимущество, но остальные мечтают догнать».