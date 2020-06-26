Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Ностальгия

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

Поделились
Комментарии
Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Автор:
, редактор
Соавтор: Андре Вигольд, Writer
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
26 июн. 2020 г., 05:00

Фернандо Алонсо отпраздновал много успехов в Формуле 1. Но любимую победу одержал 24 июня 2012 года

За 312 стартов в Формуле 1 Фернандо Алонсо одержал 32 побед и провел бессчетное число завораживающих гонок. Но выбирая лучший заезд в своей карьере, испанец вспоминал Гран При Европы-2012. Ту победу сам двукратный чемпион мира считал идеальной.

«В нормальных обстоятельствах мы бы такую гонку не выиграли, – говорил Алонсо. – В 99 случаев из 100 мы бы не стали тогда первыми». 

Но сочетание отличной стратегии, шикарных обгонов и серьезного риска привело Фернандо к победе.

«Тогда все сработало хорошо, – продолжает двукратный чемпион. – У нас была не такая уж быстрая машина. Мы даже в Q3 не пробились». Но даже при старте с 11 места испанец и Ferrari смогла добиться победы, что и позволило ему назвать тот успех лучшим в карьере.

 

Гран При 2012 года стал для Валенсии последним. Трасса не продлила контракт с Формулой 1 и больше не принимала гонок. Так что если та победа остается для Алонсо любимой, сам он вполне может остаться в памяти трассы как последний победитель.

Вспомним события той гонки в семи слайдах:

Слайдер
Список

Квалификация Алонсо не удалась

Квалификация Алонсо не удалась
1/7

Фотограф: XPB Images

Уступив 0,004 секунды Камуи Кобаяши Фернандо не прошел в Q3 и стал 11-м

Уступив 0,004 секунды Камуи Кобаяши Фернандо не прошел в Q3 и стал 11-м
2/7

Фотограф: XPB Images

Уже на старте Алонсо смог прорваться с 11 места на восьмое

Уже на старте Алонсо смог прорваться с 11 места на восьмое
3/7

Фотограф: XPB Images

Выезд машины безопасности и проблемы на пит-стопе у Хэмилтона помогли Алонсо подняться в первую тройку. А сразу после рестарта он успешно атаковал Ромена Грожана. Сход с трассы лидировавшего Феттеля сделал лидером Фернандо

Выезд машины безопасности и проблемы на пит-стопе у Хэмилтона помогли Алонсо подняться в первую тройку. А сразу после рестарта он успешно атаковал Ромена Грожана. Сход с трассы лидировавшего Феттеля сделал лидером Фернандо
4/7

Фотограф: XPB Images

А когда через несколько кругов сошел и Грожан, у испанца не осталось конкурентов в борьбе за победу

А когда через несколько кругов сошел и Грожан, у испанца не осталось конкурентов в борьбе за победу
5/7

Фотограф: XPB Images

Та победа стала для Фернандо второй в сезоне

Та победа стала для Фернандо второй в сезоне
6/7

Фотограф: XPB Images

Набрав 25 очков, он укрепился на первом месте в чемпионате. Отрыв от Марка Уэббера достиг 20 очков. У будущего чемпиона Феттеля Фернандо выигрывал 26 очков

Набрав 25 очков, он укрепился на первом месте в чемпионате. Отрыв от Марка Уэббера достиг 20 очков. У будущего чемпиона Феттеля Фернандо выигрывал 26 очков
7/7

Фотограф: XPB Images

Читайте также:

Следующая новость
Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

Предыдущая новость

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

trending Сегодня

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру
Формула 1 / Формула 1

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Формула 1 / Формула 1
45мин

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1 / Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея
Формула 1 / Формула 1

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора
Формула 1 / Формула 1

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

Семь лучших немцев в истории Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Семь лучших немцев в истории Формулы 1

Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны
Формула 1 / Формула 1

Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом
Формула 1 / Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

Самое важное:

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Формула 1 / Формула 1
45мин

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру
Формула 1 / Формула 1

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны
Формула 1 / Формула 1

Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны

Семь лучших немцев в истории Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Семь лучших немцев в истории Формулы 1

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

2
Формула 1

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

45мин
3
Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

4
Формула 1

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

5
Формула 1

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Формула 1

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру
Формула 1

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны
Формула 1

Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны

Семь лучших немцев в истории Формулы 1
Формула 1

Семь лучших немцев в истории Формулы 1

Формула 1 запустила фонд в поддержку равноправия, Кэри пожертвовал ему 1 миллион
Формула 1

Формула 1 запустила фонд в поддержку равноправия, Кэри пожертвовал ему 1 миллион

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.