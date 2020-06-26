За 312 стартов в Формуле 1 Фернандо Алонсо одержал 32 побед и провел бессчетное число завораживающих гонок. Но выбирая лучший заезд в своей карьере, испанец вспоминал Гран При Европы-2012. Ту победу сам двукратный чемпион мира считал идеальной.

«В нормальных обстоятельствах мы бы такую гонку не выиграли, – говорил Алонсо. – В 99 случаев из 100 мы бы не стали тогда первыми».

Но сочетание отличной стратегии, шикарных обгонов и серьезного риска привело Фернандо к победе.

«Тогда все сработало хорошо, – продолжает двукратный чемпион. – У нас была не такая уж быстрая машина. Мы даже в Q3 не пробились». Но даже при старте с 11 места испанец и Ferrari смогла добиться победы, что и позволило ему назвать тот успех лучшим в карьере.

Гран При 2012 года стал для Валенсии последним. Трасса не продлила контракт с Формулой 1 и больше не принимала гонок. Так что если та победа остается для Алонсо любимой, сам он вполне может остаться в памяти трассы как последний победитель.

Вспомним события той гонки в семи слайдах: