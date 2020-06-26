Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Фернандо Алонсо отпраздновал много успехов в Формуле 1. Но любимую победу одержал 24 июня 2012 года
За 312 стартов в Формуле 1 Фернандо Алонсо одержал 32 побед и провел бессчетное число завораживающих гонок. Но выбирая лучший заезд в своей карьере, испанец вспоминал Гран При Европы-2012. Ту победу сам двукратный чемпион мира считал идеальной.
«В нормальных обстоятельствах мы бы такую гонку не выиграли, – говорил Алонсо. – В 99 случаев из 100 мы бы не стали тогда первыми».
Но сочетание отличной стратегии, шикарных обгонов и серьезного риска привело Фернандо к победе.
«Тогда все сработало хорошо, – продолжает двукратный чемпион. – У нас была не такая уж быстрая машина. Мы даже в Q3 не пробились». Но даже при старте с 11 места испанец и Ferrari смогла добиться победы, что и позволило ему назвать тот успех лучшим в карьере.
Гран При 2012 года стал для Валенсии последним. Трасса не продлила контракт с Формулой 1 и больше не принимала гонок. Так что если та победа остается для Алонсо любимой, сам он вполне может остаться в памяти трассы как последний победитель.
Вспомним события той гонки в семи слайдах:
Квалификация Алонсо не удалась
Фотограф: XPB Images
Уступив 0,004 секунды Камуи Кобаяши Фернандо не прошел в Q3 и стал 11-м
Фотограф: XPB Images
Уже на старте Алонсо смог прорваться с 11 места на восьмое
Фотограф: XPB Images
Выезд машины безопасности и проблемы на пит-стопе у Хэмилтона помогли Алонсо подняться в первую тройку. А сразу после рестарта он успешно атаковал Ромена Грожана. Сход с трассы лидировавшего Феттеля сделал лидером Фернандо
Фотограф: XPB Images
А когда через несколько кругов сошел и Грожан, у испанца не осталось конкурентов в борьбе за победу
Фотограф: XPB Images
Та победа стала для Фернандо второй в сезоне
Фотограф: XPB Images
Набрав 25 очков, он укрепился на первом месте в чемпионате. Отрыв от Марка Уэббера достиг 20 очков. У будущего чемпиона Феттеля Фернандо выигрывал 26 очков
Фотограф: XPB Images
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|Автор
|Иван Матушкин