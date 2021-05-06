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Формула 1 / Гран При Испании Анонс

Алонсо в топ-6, Сайнс впереди Леклера. Пять смелых прогнозов на Гран При Испании

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Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа в Барселоне

Алонсо в топ-6, Сайнс впереди Леклера. Пять смелых прогнозов на Гран При Испании

Сайнс опередит Леклера

Пока Шарль ведет с новым напарником дуэль так, словно Себастьян Феттель и не покидал Ferrari. За три Гран При монегаск трижды финишировал впереди напарника, и лишь раз уступил ему в квалификации. 

На прошлом этапе Леклеру помогла более удачная тактика: стартовав на Medium он продержал свои шины до конца, в то время как Сайнс поехал на первый пит-стоп раньше всех, и к финишу гонки полностью убил резину. При этом между рестартом и пит-стопом Карлос был быстрее напарника, даже когда его Soft уже начал уходить. Не забудем и того, что после пит-стопов Карлос сам пропустил напарника вперед, не став портить тому гонку сопротивлением. 

В Барселоне на стороне Сайнса будет родная трасса, с которой он знаком лучше Леклера. Да и выступает на ней обычно лучше. Вряд ли Ferrari вновь разделит пилотов по шинной тактике, а значит у Карлоса будет весомый шанс наконец одолеть напарника.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Шарль Леклер, Ferrari SF21

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin вернется в очки

Этап в Португалии для команды получился провальным: оба пилота финишировали без шансов на очки.

Вылет Лэнса Стролла в Q1 можно списать на сложность квалификации, в которой мало кто смог собрать идеальный круг. Но и в гонке ничего у канадца изменить не получилось.

Да, сверхдолгий первый отрезок на мягких шинах временно поднимал его в очковую зону, и Стролл даже поддерживал неплохой темп, но стоило переобуться, как скорость ушла и Лэнс застрял в середине второй десятки.

Себастьян Феттель, в отличие от напарника, в квалификации Портимана два сегмента провел безупречно, и мог быть доволен собой, несмотря на неудачный круг в Q3. Но вот в гонке Себ тоже был боеспособен лишь пока ехал на Soft.

Себастьян Феттель, Aston Martin, Лэнс Стролл, Aston Martin

Себастьян Феттель, Aston Martin, Лэнс Стролл, Aston Martin

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

 

Очевидно, что темп на мягких шинах позволял Aston Martin цепляться за десятку, проблемы возникли с прогревом. В Барселоне шины будут такими же жесткими, как в Алгарве, но погода обещается более теплая. А в гонке вопрос резины может решить дождь, чью вероятность сейчас оценивают в 50%. 

Что до самой машины, то хотя от топ-4 Aston Martin далека, побороться за хвост первой десятки ей вполне по силам. 

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AlphaTauri без очков

Кажется, с ростом мощности моторов Honda, в Фаэнце сделали ставку на максимальную скорость. Поэтому в Имоле и Бахрейне болиды AT впечатлили скоростью сильнее, чем в Портимане. В связи с этим далеко не самая скоростная, несмотря на длинную прямую, трасса в Барселоне тоже вряд ли подойдет Гасли и Цуноде. 

На самом деле, команда наверняка осталась бы без очков уже в Португалии, если бы не чрезмерный износ шин у Карлоса Сайнса, который и позволил Пьеру оказаться в топ-10. Гасли, конечно, подчас творит магию. Но в этом сезоне она пока проявляется в квалификациях.

Что до Цуноды, то резвость японца в Бахрейне сейчас скорее эмоциональным прорывом, чем реальным доказательством зрелости дебютанта. По крайней мере, ни в Имоле, ни в Портимане он сильно не впечатлил. Скорее всего, Юки еще предстоит потратить не один Гран При на обучение.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, Эстебан Окон, Alpine A521

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, Эстебан Окон, Alpine A521

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Алонсо в топ-6

Восьмое место в Португалии явно не раскрыло весь (внезапно возникший) потенциал Alpine. После финиша Нандо и сам признал, что мог оказаться в пятерке, выступи он получше в квалификации. 

На деле, Алонсо, конечно, не учел важный фактор: прорваться под финиш ему помогли более свежие шины и поздний пит-стоп. Попади он в Q3 на Soft, тактика наверняка была бы не столь успешна. За всю гонку Нандо девять кругов проехал из 1:22, восемь из них – на самом финише.

Однако, Эстебан Окон смог стать седьмым, несмотря на старт на мягких шинах. А при всем уважении к Эстебану, Фернандо гонку провел лучше. При этом, Алонсо и его болид продемонстрировали изрядный универсализм – во всех трех секторах испанец вошел в пятерку быстрейших пилотов. 

Учитывая общую схожесть условий в Портимане и Барселоне (в 2020 году топ-10 в квалификации двух этапов совпала на 80%), мы вправе ждать от Алонсо нового сильного выступления. А чтобы прыгнуть повыше, ему нужно лишь подправить квалификационный круг. И, в отличие от Портимана, с трассой в Барселоне Нандо знаком едва ли не лучше всех.

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Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas вновь атакует Williams

Этап в Португалии показал, что говорить об общем прогрессе Williams пока рановато. Джордж Расселл способен выжать из машины 146% на одном круге, но в гонке машине нужна скоростная трасса для реализации потенциала. 

В том же Портимане Латифи с Расселлом попали в топ-7 по максимальной скорости, и наверняка повторят этот результат в Барселоне. Но как только доходит до более извилистых участков, Williams теряется. Например, в Алгарве Расселл был 13-м по лучшему результату на первом секторе, а на втором и третьем – уже 16-м, ближе к Мазепину, чем к борьбе за очки. 

Конечно, сам Расселл вряд ли станет добычей Haas в Барселоне. А вот Латифи вполне может вновь оказаться под атаками Мика Шумахера. 

Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При Испании 

Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг

Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат

Условные очки 

в среднем за гонку
Льюис Хэмилтон  (Mercedes) 14 2 5 1 14,4
Себастьян Феттель (Aston Martin) 13 1 1 1 12,5
Макс Ферстаппен (Red Bull) 6 1 1 1 12,2
Фернандо Алонсо (Alpine) 17 3 2 1 10,6

Валттери Боттас

(Mercedes)

 8 1 0 2 10,4

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 18 6 2 1 7,3
Даниэль Риккардо  (McLaren) 9 0 0 3 6,5
Карлос Сайнс (Ferrari) 6 0 0 6 5,7
Шарль Леклер (Ferrari) 3 1 0 5 3,7

Серхио Перес

(Red Bull)

 10 1 0 4 3,6

Эстебан Окон (Alpine)

 3 0 0 5 3,3

Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 3 1 0 6 3,3
Лэнс Стролл (Aston Martin)  4 1 0 4 3

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 2 0 0 16 0

Джордж Расселл

(Williams)

 2 0 0 17 0

Ландо Норрис

(McLaren)

 2 1 0 10 0,5

Николя Латифи (Williams)

 1 0 0 18 0

Юки Цунода

(AlphaTauri)

 0        

Мик Шумахер (Haas)

 0        

Никита Мазепин (Haas)

 0        
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Экс-пилот Ф1 сравнил команду Мазепина с Marussia

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Экс-пилот Ф1 сравнил команду Мазепина с Marussia
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Фернандо Алонсо , Карлос Сайнс
Команды AlphaTauri , Williams , Aston Martin Racing , Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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