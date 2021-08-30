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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

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Ветеран Alpine не понимает, как это – гонки нет, а очки за гонку есть

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

Фернандо Алонсо стал 11-м в протоколе Гран При Бельгии, так как ни одного боевого круга в гонке проведено не было. Испанец признал, что FIA не могла проводить гонку из-за воды на трассе, но он недоволен решением начислить очки по итогам заезда, который не состоялся.

«Я согласен, что условия были неподходящими, – сказал Алонсо. – Я не согласен с тем, что они провели два круга и раздали очки, а гонки-то не было. У многих не было шанса набрать очки. Я стал 11-м, но у меня не было ни одного круга, чтобы прорваться в десятку. Это просто шокирует, но таково уж их решение. Условия просто не позволяли выступать, но как можно давать очки за гонку, которой не было? Это просто странно.

Они провели три круга, чтобы выписать очки. Но условия в момент этих кругов были такими же, что и прежде. Это очень странно».

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