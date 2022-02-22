Алонсо: В середине года решу, продолжать ли выступление в Ф1

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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в минувшем сезоне вернулся в Ф1 после двухгодичного перерыва. Испанец сразу заявлял, что приходит в чемпионат ради борьбы за титул, а заводская команда Alpine и новые технические требования должны помочь ему в выполнении данной цели.

Алонсо известен своей любовью и к другим сериям: Фернандо участвовал в «Дакаре», «Инди-500» и других знаменитых гоночных соревнованиях. Поэтому если план не выгорит, то испанец может перейти в другой чемпионат – по крайней мере, именно на это Алонсо намекнул во время презентации нового автомобиля Alpine.

«Сейчас отвечу, что я хочу продолжать выступления в Ф1, но окончательное решение приму решение только в середине года, – приводит слова Алонсо RTL. – Надеюсь, машина будет конкурентоспособной. Я вернулся в чемпионат из-за нового регламента и ждал этих машин полтора года. Я видел, как команда строила эту машину с нуля, и мы действительно мотивированы.

Хочется верить, что эти правила позволят нам бороться за подиумы, потому что при таком раскладе в конце концов придет победа. А если вы будете бороться за подиумы и победы, то, вероятно, в следующем году вы станете претендентом на звание чемпиона мира. Это должно происходить шаг за шагом, и сейчас мы хотим сделать первый шаг».