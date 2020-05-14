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Формула 1 / Слухи

Алонсо в Renault: не взята ли идея с потолка?

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Алонсо в Renault: не взята ли идея с потолка?
Автор:
, Главный редактор
14 мая 2020 г., 10:33

Неделю назад испанец говорил, что не вернется в Ф1 в 2021 году – но сейчас многие уверены, что он вот-вот объявит о контракте с французской командой

Главными героями этой недели стали три действующих пилота Формулы 1 – Себастьян Феттель, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо. Удивляться этому не приходится. Перспективы перехода испанца в Ferrari, а австралийца  в McLaren выглядят вполне логичными: в новых командах обоих пилотов ждут более быстрые машины и неплохие зарплаты.

А вот ненавязчивое проникновение в список главных героев Фернандо Алонсо вызывает удивление. Да, тему своего возможного возвращения в Формулу 1 испанец обсуждает весьма охотно. Но ведь он еще неделю назад в интервью изданию Marca напрямую сказал, что хочет вернуться не иначе как после вступления в силу нового технического регламента. А это произойдет не раньше 2022 года. Почему же вдруг все увидели в двукратном чемпионе мира претендента на место в Renault?

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Начал все Мартин Брандл – экс-пилот Формулы 1, работающий комментатором на авторитетном телеканале Sky Sports. Когда эксперты канала во вторник обсуждали новость о разрыве Ferrari с Феттелем, Брандл мимоходом сообщил, что освобожденное Риккардо место «вполне возможно займет Алонсо». И не привел при этом никаких деталей.

Стоит отметить, что до этого о каких-либо активных контактах испанца с французской командой речи не было: если возвращение Алонсо и обсуждалось, то с привязкой к McLaren, на машине которой Фернандо еще в прошлом году участвовал в тестах.

Вторым источником, озвучившим возможность перехода испанца в Renault, стала итальянская газета Corriere della Sera. По ее информации, переговоры между пилотом и коллективом идут уже несколько недель.

Наконец, лишний раз интерес к взаимоотношениям французской «конюшни» и испанского пилота подстегнул рядовой, казалось бы, твит в официальной ленте Renault F1. Он представлял собой фотографию Алонсо на подиуме Гран При Франции 2004 года (тогда испанец выступал за Renault). Алонсо ответил на этот твит смайликом и фотографией с сидящими на трибуне болельщиками – и эта переписка теперь также воспринимается как очередное доказательство скорого возвращения пилота в команду из Энстоуна.

 

Может показаться, что информация о якобы ведущихся многие недели переговоров слишком скоропостижно всплыла в самый подходящий момент – как раз когда понадобилось озвучить хоть каких-нибудь претендентов на освобождающееся место в Renault.

Однако, во-первых, пока никто не говорит о возвращении Алонсо как о свершившемся факте. А во-вторых, о перспективах Феттеля в McLaren разные источники говорили несколько месяцев – а закончилось все соглашением с Риккардо. Так что количество утечек и продолжительность периода, в течение которого они поступают, не всегда прямо пропорциональны вероятности заключения контракта.

Так или иначе, сегодня сенсационной новости вряд ли стоит ждать. Как мы и предполагали утром, официальная информация от Renault свелась к признанию, что французы прекратят сотрудничество с Риккардо по окончанию сезона.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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