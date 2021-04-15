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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Анонс

Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле

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Иван Матушкин делится ожиданиями от второго Гран При сезона

Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле

Алонсо возьмет очки

Фернандо блестяще вернулся в Формулу 1, явно выжав из Alpine в квалификации больше, чем позволяла машина. В гонке дела пошли тяжелее, так как темпа явно не хватало: команде пришлось снизить его из-за технических проблем. Но даже при этом шансы на топ-10 у Нандо сохранялись до самого схода из-за застрявшей в тормозном воздухозаборнике обертки от сэндвича.

При всем этом, Бахрейн вряд ли был лучший трассой для Alpine. В прошлом году французские болиды лучше смотрелись на скоростных трассах вроде Муджелло, Спа и той же Имолы, где Дэн Риккардо взял подиум. Да, в 2021-м бывшая Renault, кажется, чуть спустилась в табеле о рангах. Но для того, чтобы попасть в топ-10, ее возможностей наверняка хватит.

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Что до Алонсо, то он на этой трассе никогда не финишировал ниже шестого места, а техничные скоростные повороты дадут ему возможность показать не увядшее мастерство в полной мере. Десятое место – его минимум, подъем в семерку-восьмерку – вполне возможен.

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Перес на подиуме

Если Чеко вновь не подведет техника, он будет одним из трех быстрейших пилотов в гонке. Этап в Бахрейне показал, что Валттери Боттас за зиму не отрастил боеспособность, и в четверке пилотов топ-команд наверняка именно финн будет слабейшим. 

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B, на пит-лейне

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B, на пит-лейне

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Перес же, хоть и провалился в квалификации, в воскресенье был очень хорош. К тому же, Чеко любит трассы, похожие на Имолу: побольше прямых, побольше скорости. В том году он здесь заехал в топ-6 на более слабой машине. Сделать минимум три шага вверх на Red Bull ему вполне по силам.

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Райкконен в очках

Alfa Romeo подтвердила наши прогнозы о зимнем прогрессе команды, весьма недурно проведя этап в Бахрейне. На финише Кими Райкконену всего двух секунд не хватило для попадания в очки, да и Антонио Джовинацци не так уж сильно отстал от напарника.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Бывший Sauber прибавил мощности благодаря новому мотору, а ведь он и в прошлом году выдавал на прямых результат получше, чем Ferrari. Год назад в Имоле в очки попали и Райкконен, и Джовинацци. Кими вообще ни разу не финишировал здесь вне очков, проведя на трассе нынешнего Гран При Эмилии-Романьи больше гонок, чем кто-либо из действующих пилотов. 

Опыт, мастерство и улучшенный болид дают финну все шансы продолжить эту серию. 

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Гасли в топ-5

Ранняя авария Пьера в Сахире оставила перед нами вопрос: действительно ли AlphaTauri была так хороша, как кажется по времени на одном круге, или это иллюзия? 

Вопрос этот не праздный, ведь Гасли стал пятым в квалификации, но уступил, например, Шарлю Леклеру, чья скорость в гонке не подтвердилась. Тем не менее, есть ощущение, что с командой из Фаэнцы дела обстоят не так, как с Ferrari. 

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Во-первых, к таким выводам подталкивает выступление Юки Цуноды. Сам по себе прорыв японца с 13-го места на старте к девятому на финише мало о чем говорит. Две позиции он отыграл за счет поломок у Гасли и Алонсо, еще две были отыграны у более медленных Джовинацци и Лэнса Стролла. А вот то, как Цунода провел гонку, показываем нам больше.

За гонку японец совершил три прорыва: с 15-го места на седьмое, с 14-го на восьмое и с 13-го на девятое. При этом дебютант успел совершить девять обгонов. Это, конечно, говорит о крутости самого Цуноды. Но еще и о том, что гоночный темп у AlphaTauri весьма высок.

К тому же, болиды экс-Toro Rosso всегда были приспособлены именно к таким высокоскоростным трассам, как Имола. Это подтвердило и прошлогоднее попадание в Q3 двумя машинами, и четвертая позиция Даниила Квята на финише. Если не случится поломок, наверняка очки возьмут и Гасли, и Цунода. При этом у Пьера велики шансы стать "лучшим из остальных", а значит попасть в топ-5.

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Мазепин дважды станет последним

Кажется, в день дебюта российский новичок Ф1 встал не с того колеса. Как иначе объяснить три разворота за те 20 минут, что он в сумме участвовал в квалификации и гонке Бахрейна? 

Но если ошибки – непременный атрибут дебютанта, и винить за них Мазепина мало кто станет всерьез, то отсутствие скорости – проблема посерьезнее. В Сахире Мазепин ни в одной сессии не смог превзойти Мика Шумахера, да и Николя Латифи обогнал лишь на одной тренировке. 

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Пока кажется, что дуэт Мазепина и болида Haas – слабейшее сочетание в Ф1. И вряд ли в Имоле ситуация изменится. А потому можно предречь Никите последние места и в квалификации, и в гонке. Тем более, что после бахрейнского казуса команда наверняка попросит россиянина быть поосторожнее. 

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Результаты действующих Ф1 пилотов на трассе в Имоле

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1 0 1 1 25
Валттери Боттас (Mercedes) 1 0 0 2 18
Фернандо Алонсо (Alpine) 5 1 1 1 15,75
Даниэль Риккардо (McLaren) 1 0 0 3 15
Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 5 10
Серхио Перес (Red Bull) 1 0 0 6 8
Карлос Сайнс (Ferrari) 5 0 0 7 6

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 7 3 0 2 4,9
Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 10 1
Николя Латифи (Williams) 1 0 0 11 0
Себастьян Феттель (Aston Martin) 1 0 0 12 0
Лэнс Стролл (Racing Point) 1 0 0 13 0
Эстебан Окон (Alpine) 1 1 0 0 0
Джордж Расселл (Williams) 1 1 0 0 0
Юки Цунода (AlphaTauri) 0        
Никита Мазепин (Haas) 0        
Мик Шумахер (Haas) 0        

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Кими Райкконен , Фернандо Алонсо , Серхио Перес , Пьер Гасли , Никита Мазепин
Автор Иван Матушкин

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