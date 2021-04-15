Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле
Иван Матушкин делится ожиданиями от второго Гран При сезона
Алонсо возьмет очки
Фернандо блестяще вернулся в Формулу 1, явно выжав из Alpine в квалификации больше, чем позволяла машина. В гонке дела пошли тяжелее, так как темпа явно не хватало: команде пришлось снизить его из-за технических проблем. Но даже при этом шансы на топ-10 у Нандо сохранялись до самого схода из-за застрявшей в тормозном воздухозаборнике обертки от сэндвича.
При всем этом, Бахрейн вряд ли был лучший трассой для Alpine. В прошлом году французские болиды лучше смотрелись на скоростных трассах вроде Муджелло, Спа и той же Имолы, где Дэн Риккардо взял подиум. Да, в 2021-м бывшая Renault, кажется, чуть спустилась в табеле о рангах. Но для того, чтобы попасть в топ-10, ее возможностей наверняка хватит.
Фернандо Алонсо, Alpine A521
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Что до Алонсо, то он на этой трассе никогда не финишировал ниже шестого места, а техничные скоростные повороты дадут ему возможность показать не увядшее мастерство в полной мере. Десятое место – его минимум, подъем в семерку-восьмерку – вполне возможен.
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Перес на подиуме
Если Чеко вновь не подведет техника, он будет одним из трех быстрейших пилотов в гонке. Этап в Бахрейне показал, что Валттери Боттас за зиму не отрастил боеспособность, и в четверке пилотов топ-команд наверняка именно финн будет слабейшим.
Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B, на пит-лейне
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Перес же, хоть и провалился в квалификации, в воскресенье был очень хорош. К тому же, Чеко любит трассы, похожие на Имолу: побольше прямых, побольше скорости. В том году он здесь заехал в топ-6 на более слабой машине. Сделать минимум три шага вверх на Red Bull ему вполне по силам.
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Райкконен в очках
Alfa Romeo подтвердила наши прогнозы о зимнем прогрессе команды, весьма недурно проведя этап в Бахрейне. На финише Кими Райкконену всего двух секунд не хватило для попадания в очки, да и Антонио Джовинацци не так уж сильно отстал от напарника.
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Бывший Sauber прибавил мощности благодаря новому мотору, а ведь он и в прошлом году выдавал на прямых результат получше, чем Ferrari. Год назад в Имоле в очки попали и Райкконен, и Джовинацци. Кими вообще ни разу не финишировал здесь вне очков, проведя на трассе нынешнего Гран При Эмилии-Романьи больше гонок, чем кто-либо из действующих пилотов.
Опыт, мастерство и улучшенный болид дают финну все шансы продолжить эту серию.
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Гасли в топ-5
Ранняя авария Пьера в Сахире оставила перед нами вопрос: действительно ли AlphaTauri была так хороша, как кажется по времени на одном круге, или это иллюзия?
Вопрос этот не праздный, ведь Гасли стал пятым в квалификации, но уступил, например, Шарлю Леклеру, чья скорость в гонке не подтвердилась. Тем не менее, есть ощущение, что с командой из Фаэнцы дела обстоят не так, как с Ferrari.
Пьер Гасли, AlphaTauri AT02
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Во-первых, к таким выводам подталкивает выступление Юки Цуноды. Сам по себе прорыв японца с 13-го места на старте к девятому на финише мало о чем говорит. Две позиции он отыграл за счет поломок у Гасли и Алонсо, еще две были отыграны у более медленных Джовинацци и Лэнса Стролла. А вот то, как Цунода провел гонку, показываем нам больше.
За гонку японец совершил три прорыва: с 15-го места на седьмое, с 14-го на восьмое и с 13-го на девятое. При этом дебютант успел совершить девять обгонов. Это, конечно, говорит о крутости самого Цуноды. Но еще и о том, что гоночный темп у AlphaTauri весьма высок.
К тому же, болиды экс-Toro Rosso всегда были приспособлены именно к таким высокоскоростным трассам, как Имола. Это подтвердило и прошлогоднее попадание в Q3 двумя машинами, и четвертая позиция Даниила Квята на финише. Если не случится поломок, наверняка очки возьмут и Гасли, и Цунода. При этом у Пьера велики шансы стать "лучшим из остальных", а значит попасть в топ-5.
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Мазепин дважды станет последним
Кажется, в день дебюта российский новичок Ф1 встал не с того колеса. Как иначе объяснить три разворота за те 20 минут, что он в сумме участвовал в квалификации и гонке Бахрейна?
Но если ошибки – непременный атрибут дебютанта, и винить за них Мазепина мало кто станет всерьез, то отсутствие скорости – проблема посерьезнее. В Сахире Мазепин ни в одной сессии не смог превзойти Мика Шумахера, да и Николя Латифи обогнал лишь на одной тренировке.
Никита Мазепин, Haas VF-21
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Пока кажется, что дуэт Мазепина и болида Haas – слабейшее сочетание в Ф1. И вряд ли в Имоле ситуация изменится. А потому можно предречь Никите последние места и в квалификации, и в гонке. Тем более, что после бахрейнского казуса команда наверняка попросит россиянина быть поосторожнее.
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Результаты действующих Ф1 пилотов на трассе в Имоле
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|1
|0
|1
|1
|25
|Валттери Боттас (Mercedes)
|1
|0
|0
|2
|18
|Фернандо Алонсо (Alpine)
|5
|1
|1
|1
|15,75
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|1
|0
|0
|3
|15
|Шарль Леклер (Ferrari)
|1
|0
|0
|5
|10
|Серхио Перес (Red Bull)
|1
|0
|0
|6
|8
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|5
|0
|0
|7
|6
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|7
|3
|0
|2
|4,9
|Ландо Норрис (McLaren)
|1
|0
|0
|8
|4
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|10
|1
|Николя Латифи (Williams)
|1
|0
|0
|11
|0
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|1
|0
|0
|12
|0
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|1
|0
|0
|13
|0
|Эстебан Окон (Alpine)
|1
|1
|0
|0
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|1
|0
|0
|0
|Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
|Никита Мазепин (Haas)
|0
|Мик Шумахер (Haas)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Кими Райкконен , Фернандо Алонсо , Серхио Перес , Пьер Гасли , Никита Мазепин
|Автор
|Иван Матушкин