Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле

Алонсо возьмет очки

Фернандо блестяще вернулся в Формулу 1, явно выжав из Alpine в квалификации больше, чем позволяла машина. В гонке дела пошли тяжелее, так как темпа явно не хватало: команде пришлось снизить его из-за технических проблем. Но даже при этом шансы на топ-10 у Нандо сохранялись до самого схода из-за застрявшей в тормозном воздухозаборнике обертки от сэндвича.

При всем этом, Бахрейн вряд ли был лучший трассой для Alpine. В прошлом году французские болиды лучше смотрелись на скоростных трассах вроде Муджелло, Спа и той же Имолы, где Дэн Риккардо взял подиум. Да, в 2021-м бывшая Renault, кажется, чуть спустилась в табеле о рангах. Но для того, чтобы попасть в топ-10, ее возможностей наверняка хватит.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Что до Алонсо, то он на этой трассе никогда не финишировал ниже шестого места, а техничные скоростные повороты дадут ему возможность показать не увядшее мастерство в полной мере. Десятое место – его минимум, подъем в семерку-восьмерку – вполне возможен.

Перес на подиуме

Если Чеко вновь не подведет техника, он будет одним из трех быстрейших пилотов в гонке. Этап в Бахрейне показал, что Валттери Боттас за зиму не отрастил боеспособность, и в четверке пилотов топ-команд наверняка именно финн будет слабейшим.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B, на пит-лейне Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Перес же, хоть и провалился в квалификации, в воскресенье был очень хорош. К тому же, Чеко любит трассы, похожие на Имолу: побольше прямых, побольше скорости. В том году он здесь заехал в топ-6 на более слабой машине. Сделать минимум три шага вверх на Red Bull ему вполне по силам.

Райкконен в очках

Alfa Romeo подтвердила наши прогнозы о зимнем прогрессе команды, весьма недурно проведя этап в Бахрейне. На финише Кими Райкконену всего двух секунд не хватило для попадания в очки, да и Антонио Джовинацци не так уж сильно отстал от напарника.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Бывший Sauber прибавил мощности благодаря новому мотору, а ведь он и в прошлом году выдавал на прямых результат получше, чем Ferrari. Год назад в Имоле в очки попали и Райкконен, и Джовинацци. Кими вообще ни разу не финишировал здесь вне очков, проведя на трассе нынешнего Гран При Эмилии-Романьи больше гонок, чем кто-либо из действующих пилотов.

Опыт, мастерство и улучшенный болид дают финну все шансы продолжить эту серию.

Гасли в топ-5

Ранняя авария Пьера в Сахире оставила перед нами вопрос: действительно ли AlphaTauri была так хороша, как кажется по времени на одном круге, или это иллюзия?

Вопрос этот не праздный, ведь Гасли стал пятым в квалификации, но уступил, например, Шарлю Леклеру, чья скорость в гонке не подтвердилась. Тем не менее, есть ощущение, что с командой из Фаэнцы дела обстоят не так, как с Ferrari.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Во-первых, к таким выводам подталкивает выступление Юки Цуноды. Сам по себе прорыв японца с 13-го места на старте к девятому на финише мало о чем говорит. Две позиции он отыграл за счет поломок у Гасли и Алонсо, еще две были отыграны у более медленных Джовинацци и Лэнса Стролла. А вот то, как Цунода провел гонку, показываем нам больше.

За гонку японец совершил три прорыва: с 15-го места на седьмое, с 14-го на восьмое и с 13-го на девятое. При этом дебютант успел совершить девять обгонов. Это, конечно, говорит о крутости самого Цуноды. Но еще и о том, что гоночный темп у AlphaTauri весьма высок.

К тому же, болиды экс-Toro Rosso всегда были приспособлены именно к таким высокоскоростным трассам, как Имола. Это подтвердило и прошлогоднее попадание в Q3 двумя машинами, и четвертая позиция Даниила Квята на финише. Если не случится поломок, наверняка очки возьмут и Гасли, и Цунода. При этом у Пьера велики шансы стать "лучшим из остальных", а значит попасть в топ-5.

Мазепин дважды станет последним

Кажется, в день дебюта российский новичок Ф1 встал не с того колеса. Как иначе объяснить три разворота за те 20 минут, что он в сумме участвовал в квалификации и гонке Бахрейна?

Но если ошибки – непременный атрибут дебютанта, и винить за них Мазепина мало кто станет всерьез, то отсутствие скорости – проблема посерьезнее. В Сахире Мазепин ни в одной сессии не смог превзойти Мика Шумахера, да и Николя Латифи обогнал лишь на одной тренировке.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Пока кажется, что дуэт Мазепина и болида Haas – слабейшее сочетание в Ф1. И вряд ли в Имоле ситуация изменится. А потому можно предречь Никите последние места и в квалификации, и в гонке. Тем более, что после бахрейнского казуса команда наверняка попросит россиянина быть поосторожнее.

Результаты действующих Ф1 пилотов на трассе в Имоле

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1 0 1 1 25 Валттери Боттас (Mercedes) 1 0 0 2 18 Фернандо Алонсо (Alpine) 5 1 1 1 15,75 Даниэль Риккардо (McLaren) 1 0 0 3 15 Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 5 10 Серхио Перес (Red Bull) 1 0 0 6 8 Карлос Сайнс (Ferrari) 5 0 0 7 6 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 7 3 0 2 4,9 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 10 1 Николя Латифи (Williams) 1 0 0 11 0 Себастьян Феттель (Aston Martin) 1 0 0 12 0 Лэнс Стролл (Racing Point) 1 0 0 13 0 Эстебан Окон (Alpine) 1 1 0 0 0 Джордж Расселл (Williams) 1 1 0 0 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)