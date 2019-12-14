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Формула 1 / Новость

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

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Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1
Автор:
, редактор
14 дек. 2019 г., 14:49

Немецкие журналисты считают, что Liberty Media пытается искусственно выстроить интригу в сезоне-2021.

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media продолжают подыскивать варианты для возвращения Фернандо Алонсо в чемпионат. Ранее сообщалось, что глава Ф1 Чейз Кэри и спортивный директор Росс Браун обращались с предложением трудоустроить испанца к Red Bull, но команда отказалась – из-за Honda, с которой у Алонсо плохие отношения после неудачных выступлений за McLaren.

Однако у Liberty есть еще один план на 2021 год. Компания рассчитывает сосватать Алонсо в состав чемпионов Ф1 шести последних лет – Mercedes. Немецкое издание Bild уверяет, что в Liberty хотели бы освободить место в команде, отправив Льюиса Хэмилтона в Ferrari, а затем устроив дуэль между двумя чемпионами мира в составе двух лучших команд серии. 

В Ferrari не против нанять Хэмилтона вместо Себастьяна Феттеля. Контракт немца истекает в конце сезона-2020, а президент Скудерии Джон Элканн, по слухам, уже встречался с шестикратным чемпионом мира. Камнем преткновения может стать позиция самого Хэмилтона, который хочет продолжать работу с руководителем Mercedes Тото Вольфом. Но по словам экс-владельца команды Ф1 Эдди Джордана, Льюис может перейти в Ferrari вместе с Вольфом. Кроме прочего, Хэмилтон рассчитывает, что присутствие в команде Вольфа поможет ему противостоять связке другого пилота Скудерии – Шарля Леклера – с агентом и сыном президента FIA Жана Тодта Николя Тодтом. 

Отметим, что Алонсо и Хэмилтон выступали вместе за McLaren в 2007 году. Тогда их противостояние привело к ряду скандалов, и Алонсо покинул команду по окончании сезона. С тех пор, по слухам, отношения двух гонщиков до конца не наладились.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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