Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

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Фернандо Алонсо подтвердил отличную скорость Aston Martin в сезоне 2023 года и показал третий результат в квалификации Гран При Саудовской Аравии. Из-за штрафа Шарля Леклера 41-летний пилот и вовсе будет стартовать вторым позади Серхио Переса.

После завершения сессии Фернандо дал понять, что в гонке не собирается экономить и действовать осторожно.

«Весь уик-энд складывается для нас хорошо, – сказал Алонсо. – В Бахрейне квалификация была нашим слабым местом. Но сегодня мы смогли добиться от машины хорошей скорости на одном быстром круге. Посмотрим завтра, что это позволит нам сделать.

Понятно, что Шарль получил штраф. Но мы на первом ряду, и это потрясающе».

Он добавил: «У нас был неплохой темп на длинных сериях [в тренировках]. По временам кругов это не очень видно, но нам мешал трафик. Так что в гонке темп [по сравнению с соперниками] будет даже лучше, чем в квалификации. А стартовать с первого ряда – это всегда замечательно».

До Алонсо в первый и единственный раз в истории Ф1 машина Aston Martin стартовала с первого ряда на британском Гран При 1959 года, когда со второй позиции борьбу начинал гонщик Рой Сальвадори. Финишировал он, правда, на шестой позиции.

Рой Сальвадори, Aston Martin DBR4, Гран При Великобритании 1959 года Фото: Motorsport Images