Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации
Завоевав место в первом стартовом ряду, испанец дал понять, что в воскресенье не собирается уступать позиции
Фернандо Алонсо подтвердил отличную скорость Aston Martin в сезоне 2023 года и показал третий результат в квалификации Гран При Саудовской Аравии. Из-за штрафа Шарля Леклера 41-летний пилот и вовсе будет стартовать вторым позади Серхио Переса.
После завершения сессии Фернандо дал понять, что в гонке не собирается экономить и действовать осторожно.
«Весь уик-энд складывается для нас хорошо, – сказал Алонсо. – В Бахрейне квалификация была нашим слабым местом. Но сегодня мы смогли добиться от машины хорошей скорости на одном быстром круге. Посмотрим завтра, что это позволит нам сделать.
Понятно, что Шарль получил штраф. Но мы на первом ряду, и это потрясающе».
Он добавил: «У нас был неплохой темп на длинных сериях [в тренировках]. По временам кругов это не очень видно, но нам мешал трафик. Так что в гонке темп [по сравнению с соперниками] будет даже лучше, чем в квалификации. А стартовать с первого ряда – это всегда замечательно».
До Алонсо в первый и единственный раз в истории Ф1 машина Aston Martin стартовала с первого ряда на британском Гран При 1959 года, когда со второй позиции борьбу начинал гонщик Рой Сальвадори. Финишировал он, правда, на шестой позиции.
Рой Сальвадори, Aston Martin DBR4, Гран При Великобритании 1959 года
Фото: Motorsport Images
Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии
Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии
«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы
«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы «Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы
Подруга Алонсо проговорилась, когда он уйдет из Формулы 1
Подруга Алонсо проговорилась, когда он уйдет из Формулы 1 Подруга Алонсо проговорилась, когда он уйдет из Формулы 1
Лоренс Стролл рассказал, как убедил Алонсо перейти в Aston Martin
Лоренс Стролл рассказал, как убедил Алонсо перейти в Aston Martin Лоренс Стролл рассказал, как убедил Алонсо перейти в Aston Martin
Самое важное:
Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео
Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео
«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации
«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации «Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации
Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку
Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку
Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.