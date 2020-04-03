Алонсо: В Ф1 возраст не важен, Хэмилтон же побеждает

В начале года 38-летний Фернандо Алонсо объявил о намерении вернуться в Формулу 1 в сезоне-2021. Двукратный чемпион мира уверен, что по-прежнему может выигрывать гонки. Это заявление вызвало сомнение у ряда экспертов – учитывая возраст испанца. Однако сам Алонсо полагает, что для сомнений нет причин.

«Как недавно говорили и Райкконен с Феттелем, в Формуле 1 возраст не важен, – сказал Алонсо в своем инстаграме. – Яркий пример того есть в Mercedes: 35-летний Хэмилтон победил 29-летнего Боттаса. Мы также видели пример Карлоса Сайнса на «Дакаре».

Конечно, Формула 1 более требовательна, чем другие категории. Но, повторяю, возраст не важен. Хэмилтону 35 лет, а он все еще побеждает».

Алонсо отметил, что разница между пилотами Ф1 крайне мала, и победителей выделяют мелочи: «В теории все 20 пилотов Ф1 исключительные, потому они туда и попали. Их разделяют десятые доли секунды.

Когда я побеждал, моя машина была достаточно хороша для этого. Однако решающим фактором в гонках становилось то, что я не допускал ошибок. Конечно, тут требуется талант, но по чистой скорости разница [между пилотами] очень невелика».