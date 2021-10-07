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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Алонсо: В Ф1 для всех разные правила

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Испанец в очередной раз намекнул на то, что в чемпионате больше прощают британским пилотам

Алонсо: В Ф1 для всех разные правила

Накануне Гран При Турции Фернандо Алонсо пожаловался на то, что его обвиняют в выезде за пределы трассы в Сочи на первом круге. По мнению двухкратного чемпиона мира, это доказывает то, что в чемпионате сквозь пальцы смотрят на нарушения пилотов одной национальности и строже относятся к другим.

Алонсо выехал за пределы трассы во втором повороте и вернулся, опередив Джорджа Расселла. Однако он сам тут же замедлился и вернул позицию. Судьи не нашли в действиях испанца ничего предосудительного и даже не стали начинать в его отношении расследования. Как, впрочем, и в отношении других гонщиков, совершивших в Сочи такие же проступки.

Однако, по словам Алонсо, приехав в Турцию он столкнулся с критикой в свой адрес за тот выезд, что, по его словам, доказывает существующее в паддоке неравноправие.

«Мне просто требовалось доказать, что в Формуле 1 существует разное отношение к такому поведению, когда это обсуждается на следующем этапе, – сказал Алонсо. – Так что возможно они теперь изменять зону вылета в первых поворотах.

Прежде я вел себя как идиот, соблюдая пределы трассы, пока на первом круге меня там обгоняли. Так было в обеих австрийских гонках, и никакой реакции не последовало. А теперь мне задают вопросы. Вот вам и подтверждение».

В качестве другого примера Алонсо привел тот факт, что британца Ландо Норриса, который в конце гонки и так пострадал из-за несвоевременной смены шин, не наказали за пересечение белой линии при заезде на пит-лейн: Норрис ехал на сликах за промежуточной резиной и просто не смог на мокрой трассе вписаться в линию разметки.

«Тут действуют разные правила для разных участников, – сказал пилот Alpine. – Ну или как минимум разные разговоры спустя пару недель после происшествия.

Давайте посмотрим, кто следующий пересечет белую линию на въезде на пит-лейн. Какой он будет национальности и какой получит штраф».

Дополнительная информация: Люк Смит

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