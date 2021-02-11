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Алонсо в больнице – во время велопоездки его сбил автомобиль

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Алонсо в больнице – во время велопоездки его сбил автомобиль
Автор:
, Главный редактор

Инцидент произошел в Швейцарии вечером в четверг

Фернандо Алонсо госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Швейцарии вечером в четверг.

Испанца, который управлял велосипедом, сбил легковой автомобиль. Первое сообщение об инциденте появилось на сайте итальянского издания Gazzetta dello Sport – а позже официальное заявление распространила команда Alpine (бывшая Renault), за которую Алонсо должен выступать в новом сезоне Формулы 1.

«Фернандо в сознании, он чувствует себя хорошо и ждет дальнейших проверок, которые будут сделаны утром в пятницу, – говорится в заявлении. – Новая информация будет озвучена не раньше завтрашнего дня».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Автор Кирилл Качнов

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