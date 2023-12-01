Алонсо: В Aston Martin оказались не готовы к борьбе с топ-командами
По словам Фернандо, после неудач прошлых лет его команде было особенно сложно сражаться за высокие позиции по ходу долгого сезона
Фернандо Алонсо перешел в Aston Martin прошлой зимой – и приятно удивил Формулу 1 за рулем темно-зеленой машины, став призером шести из восьми первых Гран При. Это вызвало волну восторженных отзывов о 41-летнем испанце и его команде.
Долгое время Алонсо занимал третью строчку в чемпионате пилотов, а AMR и вовсе шла второй за непобедимой Red Bull Racing.
Однако с середины лета результаты стали падать, тогда как соперники, напротив, прибавили в скорости. В итоге Mercedes, Ferrari и McLaren сумели опередить Aston Martin по очкам, и команда завершила сезон на пятой позиции.
Несмотря на это, Фернандо отказался считать прошедший чемпионат неудачным.
«Напротив, я вижу только позитив, – сказал двукратный чемпион на медиа-сессии в Абу-Даби. – Недавние сложности – это часть нашей работы, и мы с командой участвуем в этом приключении вместе.
Мы начали год по-настоящему сильно. Машина получилась удивительно быстрой даже для нас самих – хотя мы, конечно, рассчитывали прибавить по сравнению с прошлым годом.
Однако мы оказались не в состоянии сражаться на одном уровне с Mercedes и Ferrari – топ-командами, которые привыкли к такой борьбе. Мы уступили им в темпах технических доработок по ходу сезона. В этом компоненте мы пока не вровень с лучшими. И потому оказались чуть медленнее.
Но в любом случае было просто невозможно представить что-то подобное 12 месяцев назад. Я прекрасно помню свои первые тесты с командой после прошлогоднего Гран При Абу-Даби. Если бы кто-то тогда сказал мне, чем для нас закончится этот сезон, я бы ни за что в жизни не поверил».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team
Топ-5 гонок от Фернандо
Сезон-2023 принес Алонсо четвертое место в личном зачете. Для старейшего пилота Ф1 этот результат стал лучшим с 2012 года, когда испанец еще выступал за Ferrari.
«Думаю, если оценивать свои выступления, прошедший чемпионат стал лучшим в моей карьере наравне с 2012-м, – сказал Фернандо. – Это касается пилотажа, а также того, насколько я сам доволен происходящим.
У меня был полный порядок с мотивацией и физической формой. И я доволен тем, как проявлял себя в различных ситуациях.
Моя собственная пятерка лучших гонок – Бахрейн, Монако, Канада, Монца и Бразилия. Монцу я упомянул специально, хоть и финишировал только девятым. Там не было подиума, да и вообще ничего примечательного.
Но на том этапе наша машина была самой медленной в пелотоне ну или как минимум второй с конца. И заработать очки по результатам такого уик-энда – это очень здорово».
Из пятерки лучших гонок, названный Фернандо, в Бахрейне он финишировал третьим (это была их первая гонка с Aston), в Монако стал вторым (переиграть Ферстаппена помешал лишь неверный выбор шин в момент начала дождя), в Канаде – вторым, в Монце – девятым, а в Бразилии – третьим после невероятной дуэли с Серхио Пересом на финальных кругах.
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