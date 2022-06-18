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Субботняя сессия началась на сырой трассе, которая все больше просыхала по ходу заездов. К концу квалификации траектория была практически сухой, но одна большая лужа в первом повороте делала использование сликов очень рискованным. Джордж Расселл попробовал выехать на них – но почти сразу улетел во втором повороте.

В этот раз, в отличие от прежних квалификационных сессий, гонщики проводили по несколько быстрых кругов подряд на промежуточной резине. После первых попыток Макс Ферстаппен со временем 1:22.701 опережал Карлоса Сайнса (+0,235) и Фернандо Алонсо (+0,396).

Выехав на свежем комплекте, голландец тотчас сбросил еще секунду, а потом вновь улучшил свой результат (1:21,299). На двух первых секторах его график даже опережал Карлос Сайнс, но в финальной «эске» пилот Ferrari начал скользить и остался вторым, уступив восемь десятых.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Когда почти все уже поверили, что первый ряд привычно займут Red Bull и Ferrari, на задней прямой показался Фернандо Алонсо. 40-летний ветеран Alpine, которые парой часов ранее показал лучшие секунды в дождевой тренировке, все же не дотянулся до времени Ферстаппена, который завоевал второй поул в сезоне и 15-й в карьере – но опередил Сайнса и будет стартовать с первого ряда впервые с Гран При Германии 2012 года.

Льюис Хэмилтон остался четвертым (это его высшее достижение в 2022 году), а третий ряд займут гонщики Haas F1. Для Мика Шумахера шестое место стало лучшим за всю карьеру.

Эстебан Окон показал седьмой результат, а времени первой попытки Расселла хватило для восьмого места на решетке. Десятку замкнули Даниэль Риккардо и впервые добравшийся до финала Гуаньюй Чжоу.

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Авария Серхио и мотор Ландо

В первый и единственный раз красные флаги появились в руках судей после ошибки Серхио Переса спустя шесть минут после начала второго сегмента. В ситуации, когда надо было выбирать между дождевыми и промежуточными шинами, мексиканец использовал последние.

Он заблокировал колеса, выехал с асфальта в третьем повороте и врезался в барьер. К сожалению для него, переднее крыло застряло в ограждении, и пилоту Red Bull не удалось отъехать назад.

За время 12-минутной паузы, пока судьи убирали машину, асфальт ощутимо высох, и на некоторых участках явно обозначилась траектория. Но гонщики остались на промежуточной резине.

Кроме Переса, не повезло Ландо Норрису – тот сообщил по радио, что что-то не так с мотором. Инженер ответил, что в курсе проблемы, и ту уже пробуют решить. Однако сделать это не удалось, потому британец не смог пройти дальше – вместе с Алексом Элбоном (его 12-й результат стал лучшим после возвращения в Ф1) и Валттери Боттасом, который во второй раз подряд проиграл в квалификации Гуаньюю Чжоу.

Шарль Леклер на этой стадии не выезжал из боксов в свете штрафа за новый мотор.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Без двух и Латифи

«Все совсем не так, как утром, сцепления совсем нет», – в голосе Себастьяна Феттеля после первого сегмента можно было отчетливо услышать отчаяние. Утром немец показал третье время, а вот в квалификации им с партнером по Aston Martin Лэнсом Строллом не удалось даже близко подтвердить такую форму.

Оба оказались вне игры вместе с гонщиками AlphaTauri (Пьер Гасли, который жаловался на работу тормозов, выбыл из борьбы на этой стадии во второй раз за три Гран При) и Николя Латифи, которые даже домашние стены не помогли впервые со старта сезона пройти дальше.

Еще до старта квалификации было известно, что Шарль Леклер и Юки Цунода займут места в последнем ряду решетки за замену силовых установок.

Результаты квалификации Гран При Канады