Алонсо уступил только Ферстаппену в сырой канадской квалификации
Лужи на трассе в Монреале сделали итоги квалификации самыми необычными в сезоне, но первым все равно стал Макс Ферстаппен
Субботняя сессия началась на сырой трассе, которая все больше просыхала по ходу заездов. К концу квалификации траектория была практически сухой, но одна большая лужа в первом повороте делала использование сликов очень рискованным. Джордж Расселл попробовал выехать на них – но почти сразу улетел во втором повороте.
В этот раз, в отличие от прежних квалификационных сессий, гонщики проводили по несколько быстрых кругов подряд на промежуточной резине. После первых попыток Макс Ферстаппен со временем 1:22.701 опережал Карлоса Сайнса (+0,235) и Фернандо Алонсо (+0,396).
Выехав на свежем комплекте, голландец тотчас сбросил еще секунду, а потом вновь улучшил свой результат (1:21,299). На двух первых секторах его график даже опережал Карлос Сайнс, но в финальной «эске» пилот Ferrari начал скользить и остался вторым, уступив восемь десятых.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Когда почти все уже поверили, что первый ряд привычно займут Red Bull и Ferrari, на задней прямой показался Фернандо Алонсо. 40-летний ветеран Alpine, которые парой часов ранее показал лучшие секунды в дождевой тренировке, все же не дотянулся до времени Ферстаппена, который завоевал второй поул в сезоне и 15-й в карьере – но опередил Сайнса и будет стартовать с первого ряда впервые с Гран При Германии 2012 года.
Льюис Хэмилтон остался четвертым (это его высшее достижение в 2022 году), а третий ряд займут гонщики Haas F1. Для Мика Шумахера шестое место стало лучшим за всю карьеру.
Эстебан Окон показал седьмой результат, а времени первой попытки Расселла хватило для восьмого места на решетке. Десятку замкнули Даниэль Риккардо и впервые добравшийся до финала Гуаньюй Чжоу.
Серхио Перес, Red Bull Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Авария Серхио и мотор Ландо
В первый и единственный раз красные флаги появились в руках судей после ошибки Серхио Переса спустя шесть минут после начала второго сегмента. В ситуации, когда надо было выбирать между дождевыми и промежуточными шинами, мексиканец использовал последние.
Он заблокировал колеса, выехал с асфальта в третьем повороте и врезался в барьер. К сожалению для него, переднее крыло застряло в ограждении, и пилоту Red Bull не удалось отъехать назад.
За время 12-минутной паузы, пока судьи убирали машину, асфальт ощутимо высох, и на некоторых участках явно обозначилась траектория. Но гонщики остались на промежуточной резине.
Кроме Переса, не повезло Ландо Норрису – тот сообщил по радио, что что-то не так с мотором. Инженер ответил, что в курсе проблемы, и ту уже пробуют решить. Однако сделать это не удалось, потому британец не смог пройти дальше – вместе с Алексом Элбоном (его 12-й результат стал лучшим после возвращения в Ф1) и Валттери Боттасом, который во второй раз подряд проиграл в квалификации Гуаньюю Чжоу.
Шарль Леклер на этой стадии не выезжал из боксов в свете штрафа за новый мотор.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Без двух и Латифи
«Все совсем не так, как утром, сцепления совсем нет», – в голосе Себастьяна Феттеля после первого сегмента можно было отчетливо услышать отчаяние. Утром немец показал третье время, а вот в квалификации им с партнером по Aston Martin Лэнсом Строллом не удалось даже близко подтвердить такую форму.
Оба оказались вне игры вместе с гонщиками AlphaTauri (Пьер Гасли, который жаловался на работу тормозов, выбыл из борьбы на этой стадии во второй раз за три Гран При) и Николя Латифи, которые даже домашние стены не помогли впервые со старта сезона пройти дальше.
Еще до старта квалификации было известно, что Шарль Леклер и Юки Цунода займут места в последнем ряду решетки за замену силовых установок.
Результаты квалификации Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'21.299
|2
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'21.944
|0.645
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'22.096
|0.797
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'22.891
|1.592
|5
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'22.960
|1.661
|6
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'23.356
|2.057
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'23.529
|2.230
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'23.557
|2.258
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'23.749
|2.450
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'24.030
|2.731
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'26.788
|5.489
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'26.858
|5.559
|13
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'33.127
|11.828
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|15
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'34.492
|13.193
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'34.512
|13.213
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'35.532
|14.233
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'35.660
|14.361
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'36.575
|15.276
|Полные результаты
Алонсо стал лучшим в финальной тренировке под проливным должем
Стартовая решетка Гран При Канады