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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о квалификации

Алонсо уступил только Ферстаппену в сырой канадской квалификации

Лужи на трассе в Монреале сделали итоги квалификации самыми необычными в сезоне, но первым все равно стал Макс Ферстаппен

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо уступил только Ферстаппену в сырой канадской квалификации
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Субботняя сессия началась на сырой трассе, которая все больше просыхала по ходу заездов. К концу квалификации траектория была практически сухой, но одна большая лужа в первом повороте делала использование сликов очень рискованным. Джордж Расселл попробовал выехать на них – но почти сразу улетел во втором повороте. 

В этот раз, в отличие от прежних квалификационных сессий, гонщики проводили по несколько быстрых кругов подряд на промежуточной резине. После первых попыток Макс Ферстаппен со временем 1:22.701 опережал Карлоса Сайнса (+0,235) и Фернандо Алонсо (+0,396).

Выехав на свежем комплекте, голландец тотчас сбросил еще секунду, а потом вновь улучшил свой результат (1:21,299). На двух первых секторах его график даже опережал Карлос Сайнс, но в финальной «эске» пилот Ferrari начал скользить и остался вторым, уступив восемь десятых.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Когда почти все уже поверили, что первый ряд привычно займут Red Bull и Ferrari, на задней прямой показался Фернандо Алонсо. 40-летний ветеран Alpine, которые парой часов ранее показал лучшие секунды в дождевой тренировке, все же не дотянулся до времени Ферстаппена, который завоевал второй поул в сезоне и 15-й в карьере – но опередил Сайнса и будет стартовать с первого ряда впервые с Гран При Германии 2012 года.

Льюис Хэмилтон остался четвертым (это его высшее достижение в 2022 году), а третий ряд займут гонщики Haas F1. Для Мика Шумахера шестое место стало лучшим за всю карьеру. 

Эстебан Окон показал седьмой результат, а времени первой попытки Расселла хватило для восьмого места на решетке. Десятку замкнули Даниэль Риккардо и впервые добравшийся до финала Гуаньюй Чжоу.

Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Авария Серхио и мотор Ландо 

В первый и единственный раз красные флаги появились в руках судей после ошибки Серхио Переса спустя шесть минут после начала второго сегмента. В ситуации, когда надо было выбирать между дождевыми и промежуточными шинами, мексиканец использовал последние.

Он заблокировал колеса, выехал с асфальта в третьем повороте и врезался в барьер. К сожалению для него, переднее крыло застряло в ограждении, и пилоту Red Bull не удалось отъехать назад. 

За время 12-минутной паузы, пока судьи убирали машину, асфальт ощутимо высох, и на некоторых участках явно обозначилась траектория. Но гонщики остались на промежуточной резине. 

Кроме Переса, не повезло Ландо Норрису – тот сообщил по радио, что что-то не так с мотором. Инженер ответил, что в курсе проблемы, и ту уже пробуют решить. Однако сделать это не удалось, потому британец не смог пройти дальше – вместе с Алексом Элбоном (его 12-й результат стал лучшим после возвращения в Ф1) и Валттери Боттасом, который во второй раз подряд проиграл в квалификации Гуаньюю Чжоу. 

Шарль Леклер на этой стадии не выезжал из боксов в свете штрафа за новый мотор.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Без двух и Латифи

«Все совсем не так, как утром, сцепления совсем нет», – в голосе Себастьяна Феттеля после первого сегмента можно было отчетливо услышать отчаяние. Утром немец показал третье время, а вот в квалификации им с партнером по Aston Martin Лэнсом Строллом не удалось даже близко подтвердить такую форму.

Оба оказались вне игры вместе с гонщиками AlphaTauri (Пьер Гасли, который жаловался на работу тормозов, выбыл из борьбы на этой стадии во второй раз за три Гран При) и Николя Латифи, которые даже домашние стены не помогли впервые со старта сезона пройти дальше.

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Еще до старта квалификации было известно, что Шарль Леклер и Юки Цунода займут места в последнем ряду решетки за замену силовых установок.

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Результаты квалификации Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'21.299  
2 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'21.944 0.645
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'22.096 0.797
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'22.891 1.592
5 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'22.960 1.661
6 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'23.356 2.057
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'23.529 2.230
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'23.557 2.258
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'23.749 2.450
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'24.030 2.731
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'26.788 5.489
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'26.858 5.559
13 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'33.127 11.828
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes    
15 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari    
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'34.492 13.193
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'34.512 13.213
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'35.532 14.233
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'35.660 14.361
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'36.575 15.276
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