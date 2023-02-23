Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

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Фернандо Алонсо потерял без малого полтора часа тестов после того, как механики по неосторожности повредили днище его машины при тренировке пит-стопа вскоре после обеденного перерыва на тестах в Бахрейне.

Но когда обладатель двух титулов смог приступить к работе, он опередил всех соперников, за исключением Макса Ферстаппена. Голландец оказался единственным, кто провел за рулем весь первый день тестов. Он стал лучшим до перерыва, а затем улучшил собственный результат, показав время 1:32.837.

Но когда стемнело, и воздух с асфальтом стали понемногу остывать от дневной жары, Алонсо проехал круг за 1:32.866. Более того, позже гонщик Aston шел с улучшением в две десятых, но слишком далеко выехал на поребрики в последнем повороте.

При этом Макс преодолел за день невероятную дистанцию – 157 кругов, что почти рано трем полным Гран При и составляет 850 км.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гонщики Ferrari стали третьим и четвертым с разницей в 0,014 секунды. Карлос Сайнс, который ездил с утра, все же смог опередить сменившего его за рулем Шарля Леклера. При этом лучшему результату оба уступили по четыре десятых.

Льюис Хэмилтон подтвердил прогресс Mercedes – почти до самого клетчатого флага он оставался пятым, и лишь в самом конце опустился на шестую строчку после быстрого круга Ландо Норриса.

Пилот McLaren тоже потерял немало времени, когда механики укрепляли на его MCL60 передние надкрылки – но все же смог проехать на несколько сотых быстрее семикратного чемпиона.

Алекс Элбон, Чжоу Гуаньюй и Джордж Расселл, работавшие с утра, потеряли позиции в квартете лидеров, но остались в первой десятке.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Здорово показал себя американский дебютант Логан Сарджент. За рулем Williams он показал десятую скорость и проехав 75 кругов практически без ошибок.

Нико Хюлькенберг стал сильнейшим из пары пилотов Haas (Кевину Магнуссену не удалось довисти программу до конца, машину по ходу финального часа закатили в гараж, который она больше не покинула), а Ник де Врис оказался лучшим в AlphaTauri. Кроме того, голландец оказался лидером среди тех, кто отработал полдня: 85 кругов.

В отстающих неожиданно оказались гонщики Alpine – Эстебан Окон и Пьер Гасли остались лишь 16-м и 17-м.

Красные флаги потребовались судьям всего раз, когда на первых минутах остановился из-за поломки запасной гонщик Aston Martin Фелипе Другович – он заменял травмированного Лэнса Стролла.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию тестового дня в Бахрейне.

Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 23 февраля (предварительно)

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги 1. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:32.837 – С3 157 2. Фернандо Алонсо Aston Martin Aston Martin 1:32.866 0,029 С3 57 3. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:33.253 0,416 С3 72 4. Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:33.267 0,430 С3 64 5. Ландо Норрис Ландо Норрис McLaren McLaren 1:33.462 0,625 С3 40 6. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:33.508 0,671 С3 83 7. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:33.671 0,834 С4 74 8. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:33.723 0,886 С3 67 9. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:34.174 1,337 С3 69 10. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams Williams 1:34.324 1,487 С3 75 11. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:34.424 1,587 С3 51 12. Валттери Боттас Alfa Romeo Alfa Romeo 1:34.558 1,721 С3 71 13. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:34.559 1,722 С3 85 14. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:34.564 1,727 С3 40 15. Юки Цунода Юки Цунода AlphaTauri AlphaTauri 1:34.671 1,834 ? 46 16. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:34.822 1,985 С2 60 17. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:34.871 2,034 С3 53 18. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:34.888 2,051 С3 52 19. Кевин Магнуссен Haas Haas 1:35.087 2,250 С3 57