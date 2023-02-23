Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1
За рулем Aston Martin испанский ветеран показал второе время дня, отстав от действующего чемпиона из Red Bull всего на три сотых
Фернандо Алонсо потерял без малого полтора часа тестов после того, как механики по неосторожности повредили днище его машины при тренировке пит-стопа вскоре после обеденного перерыва на тестах в Бахрейне.
Но когда обладатель двух титулов смог приступить к работе, он опередил всех соперников, за исключением Макса Ферстаппена. Голландец оказался единственным, кто провел за рулем весь первый день тестов. Он стал лучшим до перерыва, а затем улучшил собственный результат, показав время 1:32.837.
Но когда стемнело, и воздух с асфальтом стали понемногу остывать от дневной жары, Алонсо проехал круг за 1:32.866. Более того, позже гонщик Aston шел с улучшением в две десятых, но слишком далеко выехал на поребрики в последнем повороте.
При этом Макс преодолел за день невероятную дистанцию – 157 кругов, что почти рано трем полным Гран При и составляет 850 км.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Гонщики Ferrari стали третьим и четвертым с разницей в 0,014 секунды. Карлос Сайнс, который ездил с утра, все же смог опередить сменившего его за рулем Шарля Леклера. При этом лучшему результату оба уступили по четыре десятых.
Льюис Хэмилтон подтвердил прогресс Mercedes – почти до самого клетчатого флага он оставался пятым, и лишь в самом конце опустился на шестую строчку после быстрого круга Ландо Норриса.
Пилот McLaren тоже потерял немало времени, когда механики укрепляли на его MCL60 передние надкрылки – но все же смог проехать на несколько сотых быстрее семикратного чемпиона.
Алекс Элбон, Чжоу Гуаньюй и Джордж Расселл, работавшие с утра, потеряли позиции в квартете лидеров, но остались в первой десятке.
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Здорово показал себя американский дебютант Логан Сарджент. За рулем Williams он показал десятую скорость и проехав 75 кругов практически без ошибок.
Нико Хюлькенберг стал сильнейшим из пары пилотов Haas (Кевину Магнуссену не удалось довисти программу до конца, машину по ходу финального часа закатили в гараж, который она больше не покинула), а Ник де Врис оказался лучшим в AlphaTauri. Кроме того, голландец оказался лидером среди тех, кто отработал полдня: 85 кругов.
В отстающих неожиданно оказались гонщики Alpine – Эстебан Окон и Пьер Гасли остались лишь 16-м и 17-м.
Красные флаги потребовались судьям всего раз, когда на первых минутах остановился из-за поломки запасной гонщик Aston Martin Фелипе Другович – он заменял травмированного Лэнса Стролла.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию тестового дня в Бахрейне.
Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 23 февраля (предварительно)
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:32.837
|–
|С3
|157
|2.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:32.866
|0,029
|С3
|57
|3.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.253
|0,416
|С3
|72
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:33.267
|0,430
|С3
|64
|5.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:33.462
|0,625
|С3
|40
|6.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.508
|0,671
|С3
|83
|7.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:33.671
|0,834
|С4
|74
|8.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.723
|0,886
|С3
|67
|9.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:34.174
|1,337
|С3
|69
|10.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:34.324
|1,487
|С3
|75
|11.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:34.424
|1,587
|С3
|51
|12.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:34.558
|1,721
|С3
|71
|13.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:34.559
|1,722
|С3
|85
|14.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:34.564
|1,727
|С3
|40
|15.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:34.671
|1,834
|?
|46
|16.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:34.822
|1,985
|
С2
|
60
|17.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:34.871
|2,034
|
С3
|
53
|18.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:34.888
|2,051
|С3
|52
|19.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:35.087
|2,250
|С3
|57
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