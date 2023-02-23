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Формула 1 / Мартовские тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

За рулем Aston Martin испанский ветеран показал второе время дня, отстав от действующего чемпиона из Red Bull всего на три сотых

Александр Кабановский
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Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1
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Фернандо Алонсо потерял без малого полтора часа тестов после того, как механики по неосторожности повредили днище его машины при тренировке пит-стопа вскоре после обеденного перерыва на тестах в Бахрейне. 

Но когда обладатель двух титулов смог приступить к работе, он опередил всех соперников, за исключением Макса Ферстаппена. Голландец оказался единственным, кто провел за рулем весь первый день тестов. Он стал лучшим до перерыва, а затем улучшил собственный результат, показав время 1:32.837. 

Но когда стемнело, и воздух с асфальтом стали понемногу остывать от дневной жары, Алонсо проехал круг за 1:32.866. Более того, позже гонщик Aston шел с улучшением в две десятых, но слишком далеко выехал на поребрики в последнем повороте. 

При этом Макс преодолел за день невероятную дистанцию – 157 кругов, что почти рано трем полным Гран При и составляет 850 км.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гонщики Ferrari стали третьим и четвертым с разницей в 0,014 секунды. Карлос Сайнс, который ездил с утра, все же смог опередить сменившего его за рулем Шарля Леклера. При этом лучшему результату оба уступили по четыре десятых. 

Льюис Хэмилтон подтвердил прогресс Mercedes – почти до самого клетчатого флага он оставался пятым, и лишь в самом конце опустился на шестую строчку после быстрого круга Ландо Норриса. 

Пилот McLaren тоже потерял немало времени, когда механики укрепляли на его MCL60 передние надкрылки – но все же смог проехать на несколько сотых быстрее семикратного чемпиона. 

Алекс Элбон, Чжоу Гуаньюй и Джордж Расселл, работавшие с утра, потеряли позиции в квартете лидеров, но остались в первой десятке.

Логан Сарджент, Williams FW45

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Здорово показал себя американский дебютант Логан Сарджент. За рулем Williams он показал десятую скорость и проехав 75 кругов практически без ошибок. 

Нико Хюлькенберг стал сильнейшим из пары пилотов Haas (Кевину Магнуссену не удалось довисти программу до конца, машину по ходу финального часа закатили в гараж, который она больше не покинула), а Ник де Врис оказался лучшим в AlphaTauri. Кроме того, голландец оказался лидером среди тех, кто отработал полдня: 85 кругов. 

В отстающих неожиданно оказались гонщики Alpine – Эстебан Окон и Пьер Гасли остались лишь 16-м и 17-м.

Красные флаги потребовались судьям всего раз, когда на первых минутах остановился из-за поломки запасной гонщик Aston Martin Фелипе Другович – он заменял травмированного Лэнса Стролла.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию тестового дня в Бахрейне.

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Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 23 февраля (предварительно)

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
1. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:32.837 С3 157
2. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:32.866 0,029 С3 57
3. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:33.253 0,416 С3 72
4. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:33.267 0,430 С3 64
5. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:33.462 0,625 С3 40
6. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.508 0,671 С3 83
7. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:33.671 0,834 С4 74
8. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:33.723 0,886 С3 67
9. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:34.174 1,337 С3 69
10. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:34.324 1,487 С3 75
11. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:34.424 1,587 С3 51
12. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:34.558 1,721 С3 71
13. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:34.559 1,722 С3 85
14. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:34.564 1,727 С3 40
15. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:34.671 1,834 ? 46
16. France Пьер Гасли France Alpine
 1:34.822 1,985

С2

60
17. France Эстебан Окон France Alpine
 1:34.871 2,034

С3

53
18. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:34.888 2,051 С3 52
19. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:35.087 2,250 С3 57

 

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