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Алонсо упрекнул Хэмилтона за его образ жизни

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Алонсо упрекнул Хэмилтона за его образ жизни
Автор:
16 янв. 2020 г., 08:47

Двукратный чемпион Ф1 поделился мнением о бывшем сопернике и рассказал о переговорах по возвращению в Формулу 1.

Испанец, который сейчас едет в дебютном «Дакаре», считает, что Льюис Хэмилтон достигнет рекорда Михаэля Шумахера, в седьмой раз победив в чемпионате.

«Хэмилтон может выиграть свой седьмой титул, – сказал Алонсо La Gazzetta dello Sport, прежде чем сравнить, как гонщик Mercedes и Шумахер достигли успеха. – У каждого из них свой характер. Они оба доминировали благодаря своим машинам, что позволяло им делать за пределами Формулы 1 все, что они захотят.

Михаэль был более дисциплинирован, подготовлен. Он был сильнее вовлечен в работу с командой. У Льюиса же другой характер и другой образ жизни – и такой подход бы не сработал, будь у него обычная машина. Его боссы были бы недовольны».

Также Алонсо рассказал, что по-прежнему рассматривает возвращение в Ф1 в 2021 году, и уже вел переговоры с несколькими командами касательно 2020-го.

«Были две или три истории с переговорами с участием определенных команд, – сказал Фернандо. – Мы общались, но сейчас не самое подходящее время.

По чему я скучаю по Формуле 1, так это по тщательной работе с инженерами и подходе к гонкам. Но не по путешествиям, частым Гран При и доминированию одной команды».

Алонсо отметил, что задумается о своем будущем после своей третьей попытки покорить «Инди-500» в мае – и подтвердил, что намерен выступить за Andretti Autosport.

«На этот год [в плане гонок] я не хочу ничего планировать после Индианаполиса, – сказал 38-летний гонщик. – Но я собираюсь обдумать 2021 год. Я подумаю о том, хочу ли я вернуться в Формулу 1 еще на несколько лет. Я не слишком стар, чтобы вернуться. 

"Дакар" – это личный вызов. Я хочу быть быстрым в ралли-рейдовой машине. Это приключение. Но победа в Indy 500 – более серьезный вызов. Победить там – моя единственная цель. Я близок к тому, чтобы выступить за команду Andretti».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

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