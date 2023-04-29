Алонсо убедил FIA изменить процедуру рестарта в Ф1

Рестарт с места незадолго до финиша Гран При Австралии привел к катастрофическим последствиям. Из-за остановки гонки красными флагами и последующей долгой паузы гонщики выехали на решетку на недостаточно прогретой резине, из-за чего в первых поворотах произошло сразу несколько серьезных аварий.

На этапе в Баку представители FIA до позднего вечера пятницы обсуждали в командами правки в регламент, призванные исключить повторение подобного сценария. Как стало известно Motorsport.com, инициатором изменений выступил Фернандо Алонсо, который в Мельбурне лишь чудом не потерял на рестарте место на подиуме.

Идея изменений в том, что автомобиль безопасности не ведет караван пилотов за собой на решетку, оставляя тем лишь несколько поворотов на прогрев резины. Вместо этого он заранее уезжает вперед, а участники едут на старт в высоком темпе, что позволяет подготовить шины.

В субботу утром команды окончательно согласились поддержать такой подход. Руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих подтвердил, что процедура начнет работать уже с субботнего спринта в Баку.

Судья с красным флагом Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Теперь автомобиль безопасности будет покидать пит-лейн за 30 секунд до того, как движение начнут пилоты.

Представитель FIA подтвердил: «Процедура предусматривает, что машина безопасности выезжает с пит-лейна и сразу же гасит огни. Это значит, что когда спусти 30 секунд пелотон начнет движение, темп по пути на решетку будет задавать лидирующий гонщик.

Обновленный порядок позволит гонщикам более эффективно обеспечить нужную температуру шин в преддверии рестарта».

Новая процедура будет действовать только в Баку – в дальнейшем FIA намерена вновь скорректировать ее.

«Сейчас изменения реализованы посредством указаний руководителя гонки как временная мера, – объяснил представитель FIA. – Федерация обсудит с командами и FOM возможные варианты, чтобы внести их в регламент как постоянное решение данной проблемы».

Точные процедуры рестарта прописаны следующим образом:

▪ 10-минутный сигнал

▪ 5-минутный сигнал

▪ 3-минутный сигнал

▪ 2 минуты – отстающие на круг пилоты вправе покинуть пит-лейн, проехать круг и вернуться на пит-лейн

▪ 1-минутный сигнал

▪ 15-секундный сигнал

▪ зеленый свет на выезде с пит-лейна – машина безопасности покидает его со включенными огнями, но гасит их спустя 1 секунду

▪ спустя 30 секунд после выезда машины безопасности с пит-лейна гонщики также покидают его и следуют на стартовую решетку, не опережая друг друга

▪ стандартная процедура старта с решетки.

