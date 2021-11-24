Aлонсо: У нас с Хэмилтоном не было сражения, которого я хотел

Фернандо Aлонсо один сезон провел в качестве напарника Льюиса Хэмилтона по McLaren. Пилоты часто упоминаются в числе лучших пилотов современности, а болельщики ведут споры о том, кто из них сильнее. Но, по мнению самого испанца, у них с Хэмилтоном за все эти годы так и не было надлежащего сражения, чтобы выявить сильнейшего.

«У нас с Льюисом не было такого сражения, которого я хотел, – сказал Aлонсо в подкасте Beyond the Grid. – В 2007-м мы были в одной команде и борьба с напарником это главное сражение, но тогда мы оба не были к нему готовы.

Он, понятно, мог быть не готов, потому что был новичком, а я выступал не на лучшем уровне и не был интегрирован в команду. У нас были сражения, мы закончили сезон с равным количеством очков, но оба могли выступить лучше.

Потом у меня в Ferrari машина была лучше, чем у него в McLaren. Далее он перешел в Mercedes и машина теперь лучше у него. У нас не было возможности для сражений. Так что этой борьбы в моей карьере не хватает. Но, конечно, он легенда спорта. Как и Михаэль Шумахер он заставляет тебя раздвигать собственные границы, ведь чтобы побить Льюиса, надо выступать на своем высшем уровне».