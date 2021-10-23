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Формула 1 / Гран При США Новость

Алонсо тоже поменяли мотор, он будет стартовать из хвоста решетки

Автор:
, Ответственный редактор

Испанский пилот Alpine пополнил список тех, кто на Гран При CVIF потеряет стартовые позиции

Алонсо тоже поменяли мотор, он будет стартовать из хвоста решетки

В субботу FIA подтвердила, что на машину Фернандо Алонсо установили полностью новую силовую установку – уже четвертую в нынешнем сезоне, – а также восьмой по счету комплект деталей выхлопной системы. 

Признаком грядущих проблем стала остановка Алонсо на трассе по ходу первой пятничной тренировки – в Alpine назвали ее причиной утечку воды в системе охлаждения. 

Замену произвели перед второй сессией, она затронула все шесть компонентов.

Так как превышено допустимое количество деталей, которое гонщик может без штрафа использовать по ходу чемпионата, двукратный чемпион мира будет вне зависимости от квалификационного результата стартовать в воскресенье из хвоста решетки. 

Ранее стало известно о заменах мотора на машинах Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Джорджа Расселла. При этом финский гонщик Mercedes потеряет только пять позиций, а вот двух других, как и Алонсо, отправили в конец решетки. Их взаимное расположение определится по итогам квалификации. 

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