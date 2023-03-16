Предыдущая / Почему Ньюи – лучший конструктор в Формуле 1? Прост объяснил Следующая / FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии

Гонщик Aston Martin объяснил, что первые этапы сезона они с командой Aston Martin намерены провести без особого риска, собирая данные о машине

Автор:
Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо стал едва ли не главным героем первого этапа нового сезона Ф1 в Бахрейне. В первой же гонке за новую команду Aston Martin 41-летний испанец финишировал на третьей позиции. 

В четверг накануне Гран При Саудовской Аравии репортеры спросили двукратного чемпиона, отражает ли результат первой гонки реальную силу зеленой AMR23.

«Машина была быстра в Бахрейне, мы получили много позитива от уик-энда, – ответил Фернандо. – Мы начали сезон с подиума. 

Но теперь все наше внимание уже приковано к Джидде. Здесь команду ждет совсем другая задача, так как трасса совсем не такая, как в Бахрейне. Мы смогли хорошо подготовиться к выступлению на ней за две последних недели. Но в пятницу все равно предстоит серьезно поработать. 

Мне вообще не кажется, что реальный баланс сил станет понятен раньше Австралии. Мы выступим на трех очень разных трассах, потом и можно будет делать выводы. 

Пока мы стараемся оставаться реалистами продолжаем работу, чтобы сохранить показанный в первой гонке темп. И в этот раз постараемся добиться еще одного хорошего результата».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Почему Ньюи – лучший конструктор в Формуле 1? Прост объяснил

FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1
Больше от
Эзель Тан
«В Джидде все может быть иначе». Макс попросил не спешить с выводами

«В Джидде все может быть иначе». Макс попросил не спешить с выводами

Формула 1
Гран При Бахрейна

«В Джидде все может быть иначе». Макс попросил не спешить с выводами «В Джидде все может быть иначе». Макс попросил не спешить с выводами

«Чудес ждать не стоит, но…». Алонсо оценил силу Aston Martin

«Чудес ждать не стоит, но…». Алонсо оценил силу Aston Martin

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

«Чудес ждать не стоит, но…». Алонсо оценил силу Aston Martin «Чудес ждать не стоит, но…». Алонсо оценил силу Aston Martin

Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1

Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1

Формула 1

Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1 Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1

Самое важное:

Перес рассказал о незамеченной поломке Red Bull

Перес рассказал о незамеченной поломке Red Bull

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Перес рассказал о незамеченной поломке Red Bull Перес рассказал о незамеченной поломке Red Bull

Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге

Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге

WEC WEC
Себринг

Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге

«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы «Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

«Это точно не Бахрейн». Макс подвел итоги пятницы

«Это точно не Бахрейн». Макс подвел итоги пятницы

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Это точно не Бахрейн». Макс подвел итоги пятницы «Это точно не Бахрейн». Макс подвел итоги пятницы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.