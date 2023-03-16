Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо стал едва ли не главным героем первого этапа нового сезона Ф1 в Бахрейне. В первой же гонке за новую команду Aston Martin 41-летний испанец финишировал на третьей позиции.

В четверг накануне Гран При Саудовской Аравии репортеры спросили двукратного чемпиона, отражает ли результат первой гонки реальную силу зеленой AMR23.

«Машина была быстра в Бахрейне, мы получили много позитива от уик-энда, – ответил Фернандо. – Мы начали сезон с подиума.

Но теперь все наше внимание уже приковано к Джидде. Здесь команду ждет совсем другая задача, так как трасса совсем не такая, как в Бахрейне. Мы смогли хорошо подготовиться к выступлению на ней за две последних недели. Но в пятницу все равно предстоит серьезно поработать.

Мне вообще не кажется, что реальный баланс сил станет понятен раньше Австралии. Мы выступим на трех очень разных трассах, потом и можно будет делать выводы.

Пока мы стараемся оставаться реалистами продолжаем работу, чтобы сохранить показанный в первой гонке темп. И в этот раз постараемся добиться еще одного хорошего результата».