Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии
Гонщик Aston Martin объяснил, что первые этапы сезона они с командой Aston Martin намерены провести без особого риска, собирая данные о машине
Фернандо Алонсо стал едва ли не главным героем первого этапа нового сезона Ф1 в Бахрейне. В первой же гонке за новую команду Aston Martin 41-летний испанец финишировал на третьей позиции.
В четверг накануне Гран При Саудовской Аравии репортеры спросили двукратного чемпиона, отражает ли результат первой гонки реальную силу зеленой AMR23.
«Машина была быстра в Бахрейне, мы получили много позитива от уик-энда, – ответил Фернандо. – Мы начали сезон с подиума.
Но теперь все наше внимание уже приковано к Джидде. Здесь команду ждет совсем другая задача, так как трасса совсем не такая, как в Бахрейне. Мы смогли хорошо подготовиться к выступлению на ней за две последних недели. Но в пятницу все равно предстоит серьезно поработать.
Мне вообще не кажется, что реальный баланс сил станет понятен раньше Австралии. Мы выступим на трех очень разных трассах, потом и можно будет делать выводы.
Пока мы стараемся оставаться реалистами продолжаем работу, чтобы сохранить показанный в первой гонке темп. И в этот раз постараемся добиться еще одного хорошего результата».
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