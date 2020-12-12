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Формула 1 / Новость

Алонсо староват? Мнение Риккардо

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Алонсо староват? Мнение Риккардо
Автор:
, редактор

Действующий пилот Renault оценил форму будущего пилота

В преддверии Гран При Абу-Даби Фернандо Алонсо провел на этой же трассе тесты на болиде Renault RS25, на котором стал чемпионом мира в 2005 году. 

Действующий пилот Renault Даниэль Риккардо уверен, что на тестах Алонсо доказал, что в 39 лет не слишком стар для возвращения в Формулу 1. Также Риккардо оценил болид с двигателем V10, сочтя его впечатляющим, но не подходящим для нынешней Ф1.

«Если кто-то думает, что Фернандо староват, то это точно не так, – сказал Риккардо. – По-моему, этот парень знает только одну скорость – высокую. Его не пугают барьеры, он не боится проверять технику на прочность. 

У меня не было таймера с собой, но я точно знаю, что ехал он намного медленнее, чем мы. Но казалось, что он едет быстрее, потому что шум был впечатляющий, ведь тогда были моторы V10. Мотор просто кричит. Там есть вау-эффект, есть эффект страха. 

Любой новичок будет куда сильнее пугаться машины с мотором V10, чем V6. Но когда в пелотоне 20 таких машин каждый уик-энд... Да, звучит здорово, но мы воспринимаем это иначе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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