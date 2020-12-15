Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Поделились
Комментарии
Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Автор:
, Ответственный редактор

Тесты в Абу-Даби подвели черту под историей очередного чемпионата Ф1. Лучшим стал испанский чемпион на Renault, Роберт Шварцман показал 11-е время

Восьмичасовая сессия на «Яс-Марине» прошла под знаком соперничества Фернандо Алонсо с двумя гонщиками Mercedes. Лиерство несколько раз переходило из рук в руки, но с итоге сильнейшим стал испанский ветеран, которого в будущем году ждет полноценное возвращение в Формулу 1.

Фернандо проехал в общей сложности 105 кругов и оставался за рулем до самого клетчатого флага. Его время (1:36.516) оказалось лишь самую малость хуже, чем у Эстабана Окона с Даниэлем Риккардо на этой же машине в квалификации недавнего Гран При Абу-Даби.

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фото: Renault Sport

Меньше одной десятой уступил Алонсо прощлогодний чемпион Ф2 Ник де Врис, третью строчку занял его партнер по Mercedes Стоффель Вандорн. Бельгиец не ездил последний час сессии из-за проблем с машиной. 

Роберт Кубица под конец дня поднялся на четвертую строчку за рулем Alfa Romeo – поляк проехал без малого на секунду быстрее приовых гонщиков команды в квалификации.

Юки Цунода также заметно ускорился и завершил день в пятерке сильнейших, преодолев при этом более 120 кругов – это две с лишним дистанции Гран При. 

Однако абсолютным лидером по дистанции во вторник стал россиянин Роберт Шварцман – он проехал по «Яс-Марине» 129 раз, при этом по скорости остался 11-м, уступив три десятых другому представителю Ferrari Антонио Фуоко.

Роберт Шварцман, Ferrari SF1000

Роберт Шварцман, Ferrari SF1000

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Автором самой серьезной аварии дня неожиданно стал опытный Себастьен Буэми. Швейцарец, давно не сидевший за рулем машин Ф1, улетел в ограждение в 19-м повороте (на фото вверху). Там же до него ошибся Гуанью Чжоу, но повреждения Red Bull оказались куда серьезнее, что сказалось на программе Буэми.

Мик Шумахер завершил тесты на последней строчке, уступив даже гонщикам Williams и дебютанту Марино Сато на AlphaTauri.

В следующий раз машины Ф1 выйдут на трассу уже в марте 2021 года по ходу единственной серии предсезонных тестов.

Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби 15 декабря

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. Круги
1. Spain Фернандо Алонсо Renault R.S.20 1:36.516 105
2. Netherlands Ник де Врис Mercedes W11 +0,079 110
3. Belgium Стоффель Вандорн Mercedes W11 +0,324 82
4. Poland Роберт Кубица Alfa Romeo C39 +0,930 89
5. Japan Юки Цунода AlphaTauri AT01 +1,041 122
6. Estonia Юри Випс Red Bull RB16 +1,254 100
8. Italy Антонио Фуоко Ferrari SF1000 +1,301 126
7. United Kingdom Каллум Илотт Alfa Romeo C39 +1,310 93
9. China Гуанью Чжоу Renault R.S.20 +1,386 98
10. United Kingdom Джек Эйткен Williams FW43 +1,637 78
11. Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari SF1000 +1,641 129
12. Switzerland Себастьян Буэми Red Bull RB16 +1,768 76
13. Japan Марино Сато AlphaTauri AT01 +1,979 127
14. Israel Рой Ниссани Williams FW43 +2,384 75
15. Germany Мик Шумахер Haas VF-20 +2,531 125
Президент Renault F1 Столл покинет свой пост

Предыдущая новость

Президент Renault F1 Столл покинет свой пост
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи

Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята
Формула 1 Формула 1 / Новости

Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята

СМИ: Red Bull на этой неделе объявит о контракте с Пересом
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull на этой неделе объявит о контракте с Пересом

Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби

Самое важное:

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Президент Renault F1 Столл покинет свой пост
Формула 1 Формула 1 / Новость

Президент Renault F1 Столл покинет свой пост

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи

Грожану потребовалась операция на левой руке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожану потребовалась операция на левой руке

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

16мин
2
Формула 1

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет

23ч
3
Формула 1

Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята

2дн
4
Формула 1

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби

5
Формула 1

СМИ: Red Bull на этой неделе объявит о контракте с Пересом

1дн

Самое важное:

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Президент Renault F1 Столл покинет свой пост
Формула 1

Президент Renault F1 Столл покинет свой пост

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи
Формула 1

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи

Грожану потребовалась операция на левой руке
Формула 1

Грожану потребовалась операция на левой руке

Команды Ф1 сэкономят на заявочных взносах за сезон-2021. Но не все
Формула 1

Команды Ф1 сэкономят на заявочных взносах за сезон-2021. Но не все

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.