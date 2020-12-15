Восьмичасовая сессия на «Яс-Марине» прошла под знаком соперничества Фернандо Алонсо с двумя гонщиками Mercedes. Лиерство несколько раз переходило из рук в руки, но с итоге сильнейшим стал испанский ветеран, которого в будущем году ждет полноценное возвращение в Формулу 1.

Фернандо проехал в общей сложности 105 кругов и оставался за рулем до самого клетчатого флага. Его время (1:36.516) оказалось лишь самую малость хуже, чем у Эстабана Окона с Даниэлем Риккардо на этой же машине в квалификации недавнего Гран При Абу-Даби.

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20 Фото: Renault Sport

Меньше одной десятой уступил Алонсо прощлогодний чемпион Ф2 Ник де Врис, третью строчку занял его партнер по Mercedes Стоффель Вандорн. Бельгиец не ездил последний час сессии из-за проблем с машиной.

Роберт Кубица под конец дня поднялся на четвертую строчку за рулем Alfa Romeo – поляк проехал без малого на секунду быстрее приовых гонщиков команды в квалификации.

Юки Цунода также заметно ускорился и завершил день в пятерке сильнейших, преодолев при этом более 120 кругов – это две с лишним дистанции Гран При.

Однако абсолютным лидером по дистанции во вторник стал россиянин Роберт Шварцман – он проехал по «Яс-Марине» 129 раз, при этом по скорости остался 11-м, уступив три десятых другому представителю Ferrari Антонио Фуоко.

Роберт Шварцман, Ferrari SF1000 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Автором самой серьезной аварии дня неожиданно стал опытный Себастьен Буэми. Швейцарец, давно не сидевший за рулем машин Ф1, улетел в ограждение в 19-м повороте (на фото вверху). Там же до него ошибся Гуанью Чжоу, но повреждения Red Bull оказались куда серьезнее, что сказалось на программе Буэми.

Мик Шумахер завершил тесты на последней строчке, уступив даже гонщикам Williams и дебютанту Марино Сато на AlphaTauri.

В следующий раз машины Ф1 выйдут на трассу уже в марте 2021 года по ходу единственной серии предсезонных тестов.

Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби 15 декабря