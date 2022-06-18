Алонсо стал лучшим в финальной тренировке под проливным должем
Капризы погоды нарушили работу команд в Монреале и позволили выйти вперед тем, кто обычно позади
Прогноз погоды на второй день Гран При Канады изначально обещал, что тренировочная сессия пройдет под дождем. При этом для квалификации и гонки синоптики предсказали сухие условия – что сделало часовую сессию не особенно полезной. Впрочем, учитывая интенсивность осадков, вовсе не факт, что трасса полностью просохнет к 23:00 Мск, когда стартует квалификация.
При температуре воздуха 11, а трассы – 16 градусов гонщики и команды довольно активно отрабатывали свои программы, стремясь, однако, прежде всего сохранить машины в целости. Эту задачу выполнить им удалось – несмотря не бессчетное множество ошибок, скольжений и выездов в зоны безопасности, никто не попал в аварию.
Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, на траве
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
В какой-то момент интенсивность осадков чуть снизилась, и в некоторых коллективахпопробовали перейти на слики, но это оказалось слишком опасно.
В итоге гонщики топ-команд остались далеко позади, а лучшим стал Фернандо Алонсо за рулем Alpine на промежуточной резине. Время испанца составило 1:33.836 – это почти на 20 секунд хуже, чем днем ранее на сухой трассе.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Вторым долгое время оставался результат Себастьяна Феттеля, но в самом конце немца из Aston Martin на 0,002 секунды опередил Пьер Гасли.
Эстебан Окон подтвердил отличную дождевую скорость Alpine четвертым результатом, опередив пару пилотов McLaren. Джордж Расселл стал седьмым на дождевой резине.
Макс Ферстаппен больше всего запомнился тем, что закрутился во втором повороте, улетел на сырой газон, но избежал контакта с барьером и задним ходом сумел вернуться на асфальт.
Чуть раньше почти то же самое проделал и Кевин Магнуссен из Haas – правда, он опоздал с торможением перед первым поворотом, но затем оказался на том же газоне.
Шарль Леклер, которому после замены мотора предстоит стартовать с последнего ряда, и вовсе не показал зачетного времени.
Результаты третьей тренировки Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|15
|1'33.836
|2
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'33.889
|0.053
|3
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'33.891
|0.055
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|16
|1'34.003
|0.167
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|14
|1'34.110
|0.274
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|13
|1'34.248
|0.412
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|11
|1'34.259
|0.423
|8
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|10
|1'34.498
|0.662
|9
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|10
|1'34.616
|0.780
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|18
|1'34.778
|0.942
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'35.016
|1.180
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'35.213
|1.377
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'35.531
|1.695
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|17
|1'35.643
|1.807
|15
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|12
|1'35.692
|1.856
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|17
|1'35.761
|1.925
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'36.261
|2.425
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|18
|1'37.388
|3.552
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|11
|1'38.394
|4.558
|20
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|5
|Полные результаты
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