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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о тренировке

Алонсо стал лучшим в финальной тренировке под проливным должем

Капризы погоды нарушили работу команд в Монреале и позволили выйти вперед тем, кто обычно позади

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо стал лучшим в финальной тренировке под проливным должем
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Прогноз погоды на второй день Гран При Канады изначально обещал, что тренировочная сессия пройдет под дождем. При этом для квалификации и гонки синоптики предсказали сухие условия – что сделало часовую сессию  не особенно полезной. Впрочем, учитывая интенсивность осадков, вовсе не факт, что трасса полностью просохнет к 23:00 Мск, когда стартует квалификация. 

При температуре воздуха 11, а трассы – 16 градусов гонщики и команды довольно активно отрабатывали свои программы, стремясь, однако, прежде всего сохранить машины в целости. Эту задачу выполнить им удалось – несмотря не бессчетное множество ошибок, скольжений и выездов в зоны безопасности, никто не попал в аварию.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, на траве

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, на траве

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

В какой-то момент интенсивность осадков чуть снизилась, и в некоторых коллективахпопробовали перейти на слики, но это оказалось слишком опасно. 

В итоге гонщики топ-команд остались далеко позади, а лучшим стал Фернандо Алонсо за рулем Alpine на промежуточной резине. Время испанца составило 1:33.836 – это почти на 20 секунд хуже, чем днем ранее на сухой трассе.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Вторым долгое время оставался результат Себастьяна Феттеля, но в самом конце немца из Aston Martin на 0,002 секунды опередил Пьер Гасли. 

Эстебан Окон подтвердил отличную дождевую скорость Alpine четвертым результатом, опередив пару пилотов McLaren. Джордж Расселл стал седьмым на дождевой резине. 

Макс Ферстаппен больше всего запомнился тем, что закрутился во втором повороте, улетел на сырой газон, но избежал контакта с барьером и задним ходом сумел вернуться на асфальт. 

Чуть раньше почти то же самое проделал и Кевин Магнуссен из Haas – правда, он опоздал с торможением перед первым поворотом, но затем оказался на том же газоне. 

Шарль Леклер, которому после замены мотора предстоит стартовать с последнего ряда, и вовсе не показал зачетного времени. 

Результаты третьей тренировки Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 15 1'33.836  
2 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 18 1'33.889 0.053
3 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 18 1'33.891 0.055
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 16 1'34.003 0.167
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 14 1'34.110 0.274
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 13 1'34.248 0.412
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 11 1'34.259 0.423
8 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 10 1'34.498 0.662
9 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 10 1'34.616 0.780
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 18 1'34.778 0.942
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 15 1'35.016 1.180
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 15 1'35.213 1.377
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'35.531 1.695
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 17 1'35.643 1.807
15 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 12 1'35.692 1.856
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 17 1'35.761 1.925
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'36.261 2.425
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 18 1'37.388 3.552
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 11 1'38.394 4.558
20 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 5    
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