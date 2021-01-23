Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
298 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
313 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
322 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Поделились
Комментарии
Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон
Автор:
, Ответственный редактор

Испанскому чемпиону мира задали прямой вопрос, на который пришлось отвечать…

В 2021 году Фернандо Алонсо возвращается в Формулу 1. Он не выигрывал уже почти восемь лет, а несколько сезонов в McLaren-Honda болельщики двукратного чемпиона мира до сих пор видят в ночных кошмарах. Однако ни у кого в паддоке нет сомнения, что испанец быстр. Он доказывал это уже не раз и попробует сделать вновь за рулем Alpine.

Читайте также:

Однако рассчитывать на победы или тем более борьбу за титул Фернандо будет сложно. В нынешней Ф1 безоговорочно царствуют Mercedes и Льюис Хэмилтон. За семь последних сезонов британец выиграл больше Гран При, чем все его соперники, вместе взятые.

По ходу зимнего межсезонья, когда Алонсо был гостем подкаста WTF1, ему задали прямой вопрос – кто сильнее как гонщик, он или Льюис. Фернандо не стал уходить от ответа, вспомнив сезон 2007 года, когда они с Хэмилтоном были напарниками в McLaren и заработали одинаковое количество очков. 

«Сравнивать пилотов сложно, – ответил он. – Для справедливого ответа вам нужно знать множество факторов и составляющих. Но когда вы выступаете за одну команду на одинаковых машинах, это хорошая возможность провести такое сравнение. В нашем случае все закончилось со счетом 109-109. И это уже ответ».

Испанец добавил: «Люди справедливо замечают, что для него это был дебютный сезон, а для меня – нет. Но в то же время мы использовали шины Bridgestone – они были гораздо больше похожи на резину GP2 (в этом чемпионате до перехода в McLaren выступал Хэмилтон – прим.ред.), чем на знакомую мне Michelin.

Все тесты и три-четыре первых гонки прошли для меня под знаком сложностей с этими шинами. Мне пришлось серьезно менять стиль управления.

Я никогда не рассказывал об этом, так как считал неинтересным для публики. Действительно, для него [Льюиса] это был дебютный сезон, но из-за Bridgestone все изменилось. 

Кроме того, свою роль сыграла удача. У Льюиса был эпизод на въезде в боксы в Шанхае, в предпоследней гонке сезона. Там ему не повезло. У меня дважды возникали проблемы с коробкой передач, из-за чего приходилось стартовать в гонках десятым. Один из самых несправедливых штрафов я получил в Венгрии за блокировку [Хэмилтона] на пит-лейне. Я завоевал поул, а стартовать был вынужден шестым, и это в Венгрии.  

Потом ты проигрываешь титул с разницей в одно очко, и такие вещи очень злят».

По мнению Алонсо, сравнивать тех гонщиков, кто не выступал вместе, а уж тем более представителей разных эпох, вообще едва ли возможно.

«У нас получилось 109-109, и я доволен, когда сейчас вижу успехи Льюиса, – объяснил двукратный чемпион. – В Формуле 1 сложно проводить сравнения с Михаэлем [Шумахером], Льюисом, Айртоном [Сенной]. Все они блистали в разное время, выиграли много гонок.

Но для этого вам нужно располагать такой машиной, какая сейчас есть у Льюиса».

Читайте также:

Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов

Предыдущая новость

Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов

Следующая новость

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Льюис Хэмилтон
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу
WRC WRC / Отчет о секции

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

Самое важное:

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

1дн
2
Формула 1

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

3
Формула 1

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

10мин
4
Формула 1

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

5
Формула 1

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

20ч

Самое важное:

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Формула 1
10мин
Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Формула 1
Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Формула 1
Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов

Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов

Формула 1
Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

Формула 1
20ч

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.