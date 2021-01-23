Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

В 2021 году Фернандо Алонсо возвращается в Формулу 1. Он не выигрывал уже почти восемь лет, а несколько сезонов в McLaren-Honda болельщики двукратного чемпиона мира до сих пор видят в ночных кошмарах. Однако ни у кого в паддоке нет сомнения, что испанец быстр. Он доказывал это уже не раз и попробует сделать вновь за рулем Alpine.

Однако рассчитывать на победы или тем более борьбу за титул Фернандо будет сложно. В нынешней Ф1 безоговорочно царствуют Mercedes и Льюис Хэмилтон. За семь последних сезонов британец выиграл больше Гран При, чем все его соперники, вместе взятые.

По ходу зимнего межсезонья, когда Алонсо был гостем подкаста WTF1, ему задали прямой вопрос – кто сильнее как гонщик, он или Льюис. Фернандо не стал уходить от ответа, вспомнив сезон 2007 года, когда они с Хэмилтоном были напарниками в McLaren и заработали одинаковое количество очков.

«Сравнивать пилотов сложно, – ответил он. – Для справедливого ответа вам нужно знать множество факторов и составляющих. Но когда вы выступаете за одну команду на одинаковых машинах, это хорошая возможность провести такое сравнение. В нашем случае все закончилось со счетом 109-109. И это уже ответ».

Испанец добавил: «Люди справедливо замечают, что для него это был дебютный сезон, а для меня – нет. Но в то же время мы использовали шины Bridgestone – они были гораздо больше похожи на резину GP2 (в этом чемпионате до перехода в McLaren выступал Хэмилтон – прим.ред.), чем на знакомую мне Michelin.

Все тесты и три-четыре первых гонки прошли для меня под знаком сложностей с этими шинами. Мне пришлось серьезно менять стиль управления.

Я никогда не рассказывал об этом, так как считал неинтересным для публики. Действительно, для него [Льюиса] это был дебютный сезон, но из-за Bridgestone все изменилось.

Кроме того, свою роль сыграла удача. У Льюиса был эпизод на въезде в боксы в Шанхае, в предпоследней гонке сезона. Там ему не повезло. У меня дважды возникали проблемы с коробкой передач, из-за чего приходилось стартовать в гонках десятым. Один из самых несправедливых штрафов я получил в Венгрии за блокировку [Хэмилтона] на пит-лейне. Я завоевал поул, а стартовать был вынужден шестым, и это в Венгрии.

Потом ты проигрываешь титул с разницей в одно очко, и такие вещи очень злят».

По мнению Алонсо, сравнивать тех гонщиков, кто не выступал вместе, а уж тем более представителей разных эпох, вообще едва ли возможно.

«У нас получилось 109-109, и я доволен, когда сейчас вижу успехи Льюиса, – объяснил двукратный чемпион. – В Формуле 1 сложно проводить сравнения с Михаэлем [Шумахером], Льюисом, Айртоном [Сенной]. Все они блистали в разное время, выиграли много гонок.

Но для этого вам нужно располагать такой машиной, какая сейчас есть у Льюиса».