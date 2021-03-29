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Формула 1 / Новость

Алонсо сошел с гонки из-за обертки от сэндвича

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Первая гонка Фернандо за 2,5 года закончилась досрочно из-за мусора

Алонсо сошел с гонки из-за обертки от сэндвича

Фернандо Алонсо удачно начал Гран При Бахрейна, ведя борьбу за позиции в первой десятке. Однако в середине гонки ему пришлось сойти из-за перегрева тормозов. 

Проводя анализ после гонки, механики Alpine заметили оберточную бумагу для сэндвича, которая застряла в тормозном воздуховоде и привела к его перегреву.

«После первого пит-стопа у нас была небольшая проблема, из-за которой пришлось немного снизить скорость, – рассказал директор Alpine Марцин Будковски. – А после второго пит-стопа в задних тормозах застряла бумага для заворачивания сэндвичей.

Это привело к подъему температуры и повреждению тормозной системы. Пришлось сойти из соображений безопасности».

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Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Джонатан Нобл

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