Алонсо сошел с гонки из-за обертки от сэндвича

Фернандо Алонсо удачно начал Гран При Бахрейна, ведя борьбу за позиции в первой десятке. Однако в середине гонки ему пришлось сойти из-за перегрева тормозов.

Проводя анализ после гонки, механики Alpine заметили оберточную бумагу для сэндвича, которая застряла в тормозном воздуховоде и привела к его перегреву.

«После первого пит-стопа у нас была небольшая проблема, из-за которой пришлось немного снизить скорость, – рассказал директор Alpine Марцин Будковски. – А после второго пит-стопа в задних тормозах застряла бумага для заворачивания сэндвичей.

Это привело к подъему температуры и повреждению тормозной системы. Пришлось сойти из соображений безопасности».