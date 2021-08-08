Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ

С самого рождения Формула 1 оставалась «британоцентричным» спортом – именно в этой стране базируется большинство команд, ее пилоты выиграли больше всех Гран При и чемпионских титулов, а английский язык является официальным на всех событиях и мероприятиях.

По мнению Фернандо Алонсо, по этой причине представители других стран, особенно если они ведут спор с британцами, часто получают у СМИ негативный образ. Испанец сам прошел через это, когда выступал в McLaren с молодым Льюисом Хэмилтоном – и увидел в той истории много похожего с нынешним сражением, которое ведет с тем же Льюисом Макс Ферстаппен.

Недавно тот не выдержал на пресс-конференции после бесконечных вопросов о столкновении с Льюисом в Сильверстоуне.

«Я сам не видел этого момента, – признался Алонсо. – Однако очень хорошо представляю, что они сейчас чувствуют. В особенности Макс, ведь он моложе сражается с легендой, с чемпионом. При этом он не британец, что дополнительно осложняет его ситуацию».

Разумеется, английские репортеры попросили Фернандо пояснить, что он имеет в виду.

Обладатель двух титулов ответил: «У меня за годы выступлений сложилось впечатление, что когда ситуация в споре за чемпионство становится более острой… Знаете, в нашем спорте ведь британская атмосфера.

Все команды оттуда. Большинство из вас, журналистов и телевизионщиков, тоже из Британии.

Понятно, что формируется чуть более предпочтительное впечатление о парнях из вашей страны, которые быстры и продолжают побеждать.

Потому в свое время, соперничая с британцами, я отчасти ощущал себя плохим парнем. И когда увидел аварию в Сильверстоуне, услышал, как Ферстаппену задают все эти вопросы, то очень хорошо понял, что он испытывает».