Алонсо согласился перейти в Red Bull. Это удивило Хорнера

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В июле Фернандо Алонсо исполнится 41 год, однако испанец до сих пор успешно выступает в Формуле 1 и как минимум в скорости не уступает своему молодому напарнику Эстебану Окону.

Однако будущее испанца в Alpine остается под угрозой, так как французской команде нужно куда-то пристроить на следующий год своего талантливого юниора Оскара Пиастри.

Сам Алонсо неоднократно заявлял, что в любом случае хотел бы остаться в чемпионате. По слухам, он может сменить Себастьяна Феттеля в Aston Martin. Однако в Испании Алонсо спросили о другом варианте: не побоялся бы он стать партнером Макса Ферстаппена в Red Bull, фактически согласившись на роль второго пилота в команде.

«Я с легкостью соглашусь стать партнером сильного молодого пилота в топ-команде, – заявил Алонсо. – Я не думаю, что сейчас во многих командах есть прямое разделение на первого и второго пилотов. Всем командам нужны оба гонщика, и нужно, чтобы они сотрудничали. Это важно для доработки машин, особенно в условиях смены регламента.

Мы до сих пор узнаем что-то новое о поведении нашего болида на каждом пройденном круге. Так что я не против вновь оказаться в топ-команде, посмотрим, что будет в следующие пару лет».

Когда слова Алонсо дошли до главы Red Bull Кристиана Хорнера, тот немало удивился.

«Вот это новости! – воскликнул Хорнер. – Но так уж сложилось, что мы весьма довольны нашими пилотами. Фернандо отличный гонщик, то, что в свои 40 с лишнем лет он все еще выступает в Формуле 1 – это просто фантастика. Но к сожалению, в наших планах места для Алонсо просто нет».