Алонсо собрался выиграть третий титул во имя будущего Ф1

Фернансо Алонсо выиграл два чемпионских титула в Формуле 1, но последний раз это произошло 15 лет назад. В конце 2018 года он покинул чемпионат, а в 2021 вернулся вновь, показав, что все еще остается одним из сильнейших пилотов мира.

После финиша на подиуме в Катаре четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост даже назвал Алонсо сильнейшим на сегодняшний день гонщиком во всем пелотоне. Возможно, после такой похвалы от Проста Алонсо всерьез задумался о том, что шанс выиграть третий титул еще не потерян.

«Это бы значило очень многое для будущего спорта, – сказал Алонсо о такой перспективе в официальном подкасте чемпионата Beyond the Grid. – После того, как я завершу карьеру в Формуле 1, мой пример покажет важность того, чтобы всегда продолжать выкладываться на полную. Важность самодисциплины в каждой гонке, важность отношения к делу.

Неважно, 19 тебе лет или, скажем, 42-43. Это вопрос образа жизни, вопрос полной своей отдачи спорту. И если я снова выиграю титул, то это будет отличным примером для будущих поколений.

Лично для меня, это, конечно, также будет многое значить. Но я не собираюсь отчаиваться, если подобного не произойдет. Получится или нет, это не изменит моего отношения к карьере. Но я правда собираюсь побороться за третий титул в ближайшие годы и сделаю все, что смогу, чтобы стать чемпионом».

В конце этого сезона Кими Райкконен завершает карьеру в Ф1. После его ухода Алонсо, которую сейчас 40 лет, станет самым возрастным в чемпионате.