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Формула 1 / Презентация трассы в Лас-Вегасе Новости

Алонсо собрался остаться в Формуле 1 еще на три года

40-летний пилот заявил, что он не старый, а опытный

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Алонсо собрался остаться в Формуле 1 еще на три года
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После того, как в конце прошлого года Кими Райкконен покинул Формулу 1, самым возрастным пилотом в чемпионате оказался Фернандо Алонсо. Этим летом испанцу, который уже выиграл два чемпионата мира, исполняется 41 год.

Несмотря на возраст, который считается критичным для Формулы 1, Алонсо пока не спешит завершать карьеру.

«Я не собираюсь выступать вечно, но думаю, что еще два-три года вы сможете наблюдать меня в Формуле 1, – приводит испанское издание Marca слова Алонсо, сказанные им стриминговому сервису DAZN. – Я все еще могу многое дать команде. И я получаю удовольствие от выступлений.

Мне нравятся гонки, мне нравится чемпионат, потому, что Формула 1 – это не просто выступления на трассе, это и много всяких интересных дел за пределами автодромов. Вот почему я надеюсь, что вы еще сможете встретить меня в паддоке в ближайшие пару-тройку лет.

Я пока не чувствую себя старым, я чувствую себя более опытным. Что касается формы моей команды, то я думаю нужно подождать еще гонок пять, чтобы вынести суждение. Но ментально мы уже сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом».

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