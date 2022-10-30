Алонсо сказал, что Макс лучше Хэма. Льюис нашел, что ответить

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Накануне Гран При Мексики в голландском издании Der Telegraaf вышло интервью с Фернандо Алонсо. В нем он расхвалил Макса Ферстаппена и в частности заявил, что действующий чемпион больше заслуживает своих титулов, чем Льюис Хэмилтон.

«Я очень уважаю Льюиса, но все же есть разница между тем, чтобы выиграть семь титулов в борьбе с напарниками и победой в чемпионате, где ты сражался против соперника, у которого более быстрая машина, – сказал Алонсо. – В 2005 и 2006 годах я хорошо начинал сезоны, но затем автомобили соперников становились быстрее моего. Но я не сдавался, продолжал борьбу с ними и умудрялся побеждать.

Мне никогда не приходилось бороться с напарником за титул. Как не приходилось делать это Михаэлю Шумахеру. И я не видел, чтобы у Макса были какие-то проблемы с тем, чтобы быть быстрее Алекса Элбона или Серхио Переса. А вот Льюису приходилось сражаться с Нико Росбергом и с Валттери Боттасом.

Ферстаппена изначально критиковали за то, что он дебютировал в Формуле 1 в столь раннем возрасте. Но я и тогда считал, что нельзя судить о пилоте по возрасту. Если ты способны обгонять остальных, то тебе прямая дорога в Формулу 1.

Боюсь, что в следующем сезоне за рулем Aston Martin я вряд ли смогу навязать борьбу Ферстаппену. А жаль. Мне хотелось бы соперничать с лучшими, а Макс точно такой. В прошлом я сражался с Себатьяном Феттелем, Льюисом Хэмилтоном, Михаэлем Шумахером, но ни разу не соперничал с Максом. Надеюсь, что все же еще успею».

Интересно, что вскоре после публикации интервью Алонсо, Льюис Хэмилтон выложил в соцсети фотографию со времен, когда они оба выступали за McLaren. На ней Льюис стоит на вершине подиума Гран При США 2007 года и снисходительно смотрит на занявшего второе место Алонсо.