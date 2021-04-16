Алонсо: Сейчас прогресс требуется в первую очередь от меня

Фернандо Алонсо считает, что болид команды Alpine сейчас находится не в лучшей форме и требует активной доработки по ходу сезона – однако признал, что сейчас важнее всего добиться прогресса ему самому. Об этом испанец рассказал прессе, общаясь с журналистами в паддоке Гран При Эмилии-Романьи.

«Я доволен тем, что происходит в команде и какова сейчас ситуация с доработкой машины, – пояснил Алонсо. – Надеюсь, что новые детали помогут машине ехать быстрее. Мы по-прежнему оцениваем, какие аспекты требуют дальнейшего улучшения. И пытаемся разобраться с ситуацией, когда поведение машины при переходе от одной конфигурации к другой меняется сильнее, чем мы предполагали.

Но, наверное, в настоящий момент мне самому надо добиться большего прогресса, чем команде надо добиться прогресса с поведением автомобиля.

По ходу гонки в Бахрейне я понял, что мне надо быстрее освоиться с тем, как сейчас проходят различные процедуры: те, что выполняются на прогревочном круге, на первом круге гонки, на пит-стопах. Эти процедуры для меня во многом внове после нескольких лет, проведенных вне Формулы 1.

Надеюсь, на этот раз все пройдет лучше. Все-таки во время первой гонки сезона прессинг был достаточно велик».