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Формула 1 / Новости

Алонсо: Сейчас прогресс требуется в первую очередь от меня

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Двукратный чемпион мира заявил, что пока не до конца освоился с базовым порядком действий перед стартом гонки и в ключевые ее моменты

Алонсо: Сейчас прогресс требуется в первую очередь от меня

Фернандо Алонсо считает, что болид команды Alpine сейчас находится не в лучшей форме и требует активной доработки по ходу сезона – однако признал, что сейчас важнее всего добиться прогресса ему самому. Об этом испанец рассказал прессе, общаясь с журналистами в паддоке Гран При Эмилии-Романьи.

«Я доволен тем, что происходит в команде и какова сейчас ситуация с доработкой машины, – пояснил Алонсо. – Надеюсь, что новые детали помогут машине ехать быстрее. Мы по-прежнему оцениваем, какие аспекты требуют дальнейшего улучшения. И пытаемся разобраться с ситуацией, когда поведение машины при переходе от одной конфигурации к другой меняется сильнее, чем мы предполагали.

Но, наверное, в настоящий момент мне самому надо добиться большего прогресса, чем команде надо добиться прогресса с поведением автомобиля.

По ходу гонки в Бахрейне я понял, что мне надо быстрее освоиться с тем, как сейчас проходят различные процедуры: те, что выполняются на прогревочном круге, на первом круге гонки, на пит-стопах. Эти процедуры для меня во многом внове после нескольких лет, проведенных вне Формулы 1.

Надеюсь, на этот раз все пройдет лучше. Все-таки во время первой гонки сезона прессинг был достаточно велик».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Джонатан Нобл

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