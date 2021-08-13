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Формула 1 Новости

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой

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Нандо уверен, что с годами лишь прибавил

Алонсо: Себя 23-летнего я победил бы одной левой

Фернандо Алонсо в этом году отпраздновал сорокалетие, в связи с чем получил массу вопросов о влиянии возраста на его скорость. Испанец уверяет, что пребывает в лучшей форме, чем когда-либо. Алонсо объяснил, что в автогонках возраст не так сказывается на атлетах, как в других видах спорта, и возрастной гонщик наверняка будет сильнее молодого.

«Я чувствую обратное тому, что видят люди извне, – цитирует Алонсо The Race. – Кажется, в соцсетях неверно понимают, в каком возрасте на что способен спортсмен.

У нас не Тур де Франс, не Олимпиада и не футбол, где люди выходят на пик в 23 года. Если бы я сейчас соревновался с собой 23-летним, то одной левой бы победил. И я думаю, дело не во мне, все дадут вам такой ответ. У нас ты не становишься быстрее от того, что ты моложе. В автоспорте это так не работает».

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