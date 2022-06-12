Алонсо сделал вид, что не понимает обвинений Элбона

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По ходу квалификации Гран При в Баку в первом сегменте Фернандо Алонсо не сумел попасть в поворот и выехал за пределы городской трассы в боковую тупиковую зону, и пока он самостоятельно выезжал оттуда, на трассе были вывешены желтые флаги.

Соответственно другие гонщики, которые в этот момент находились на трассе, не могли улучшить свои круги.

Так сложилось, что это сыграло на руку самому Алонсо, которого никто не сумел выбить из Топ-15. После заездов Алекс Элбон, который как раз в этот момент попал под желтые флаги, фактически обвинил двукратного чемпиона в том, что он «играл в игры» и выехал нарочно.

«Какие игры? – удивился Алонсо. – Вы же видели по ходу квалификации, как легко допустить ошибку в этом повороте! Я поздно затормозил, понял, что не вписываюсь в поворот, и свернул в боковой тупик.

В McLaren также сделали во втором сегменте, а вот Себастьян Феттель в такой ситуации все же попробовал вписаться и приехал носом в отбойник. Это всегда сложное решение – доворачивать или уезжать в тупик – которое нужно принимать мгновенно.

Я понимаю, что парни расстроены, так как за 2,5 минуты до конца сессии я фактически испортил им быстрые круги. Я сам много раз попадал в такие ситуации. Но послушайте, мой напарник Эстебан Окон по той же причине не попал в финал квалификации, когда из-за выезда McLaren появились желтые флаги.

Но я готов согласиться, что правила можно улучшить. Например, вернувшись к старому формату с суперпоулом, когда каждый проезжал один быстрый круг по трассе. Это было зрелищно, и все зависело от пилота, а не от слип-стрима, желтых флагов и прочих случайностей».

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