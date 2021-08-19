Алонсо: Результаты 2022 года сохранятся на пять лет

От смены технического регламента Формулы 1 в 2022 году ждут изменения расстановки сил. При этом некоторые полагают, что изменение правил не скинет с пьедестала лидеров из Mercedes и Red Bull.

Однако, по мнению двукратного чемпиона Ф1 Фернандо Алонсо даже семикратные чемпионы мира из Брэкли не могут гарантировать себе успех начиная со следующего сезона.

«Сейчас нельзя уверенно предсказать будущее ни одной команды, – сказал Алонсо. – Даже топ-команды, которые сейчас доминируют, справедливо переживают из-за новых правил.

Первые гонки следующего сезона покажут, какие будут результаты в следующие четыре-пять лет. Команда, которая доминирует на старте нового регламента, сохраняет преимущество на годы вперед. Результаты становятся все плотнее, но победитель не меняется».