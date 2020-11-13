Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января

Фернандо Алонсо озвучил желание провести 1 января как обычный рабочий день и приехать для этого на фабрику команды Renault (в следующем году она будет переименована в Alpine) в Энстоуне. Этой информацией с журналистами поделился Марцин Будковски, исполнительный директор французского коллектива.

«Недавно Фернандо был у нас для подгонки сиденья, и я смог прогуляться вместе с ним по фабрике, – рассказал менеджер по ходу общения с прессой в паддоке Гран При Турции. – Мы зашли в аэродинамическую трубу, и Фернандо уточнил, когда мы можем начать работать над машиной 2022 года. Я ответил, что если говорить строго, то 1 января.

Он тут же спросил, будут ли 1 января производиться какие-то конкретные работы. Я сказал, что обычно такого не бывает, Новый год же – но в теории это возможно. Фернандо тогда сказал: значит, надо начать прямо 1 января. И пообещал обязательно приехать на базу, чтобы помочь чем сможет».

Также недавно стало известно, что в середине ноября Алонсо отработает еще два дня тестов на автомобиле 2018 года – заезды пройдут в Абу-Даби на следующей неделе. На прошлой неделе испанец уже пилотировал RS18 в течение двух дней в Бахрейне, а еще раньше смог опробовать наиболее современный болид Renault в рамках т.н. съемочного дня.

«Такие выезды очень полезны в плане работы с рулем, поиска оптимального расположения кнопок, схемы активации тех или иных систем, отработки стандартных процедур, – рассказал Будковски. – Это в теории просто, но если не отработать все заранее, придется тратить на это время по ходу предсезонных тестов. А ведь в следующем году эти тесты продлятся всего три дня».