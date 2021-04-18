Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / На трассе в Имоле пошел дождь Следующая / Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Алонсо разбил машину по пути на стартовую решетку

Фернандо не смог добраться из боксов на стартовую решетку без приключений

Алонсо разбил машину по пути на стартовую решетку

В Имоле в воскресенье пошел дождь – и на скользкой трассе по пути на старт не удержался Фернандо Алонсо. Alpine испанца врезалась в ограждение в «Тозе», но гонщику удалось вернуться в боксы со свернутым передним крылом.

 

Правила Ф1 допускают, если гонщику не потребовалась посторонняя помощь, ремонт машины и старт с решетки. Год назад похожая история произошла в Венгрии с Максом Ферстаппеном.

Обновление: Команда Alpine провела оперативный ремонт. Алонсо во второй раз покинул боксы и отправился на решетку.

 

Кроме того, Валттери Боттас еще до старта проколол заднее левое колесо, а у Лэнса Стролла заблокировались задние тормоза – команде Aston Martin пришлось ремонтировать машину прямо на решетке. 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки, которая стартует в 16:00 Мск.

Поделились
Комментарии
На трассе в Имоле пошел дождь

Предыдущая новость

На трассе в Имоле пошел дождь

Следующая новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Перед гонкой
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

9мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Фернандо Алонсо
Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1 / Самое интересное

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

Алонсо: Мы стали быстрее на 0,2 секунды, но остальные прибавили больше Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Алонсо: Мы стали быстрее на 0,2 секунды, но остальные прибавили больше

Алонсо: Сейчас прогресс требуется в первую очередь от меня
Формула 1 / Новости

Алонсо: Сейчас прогресс требуется в первую очередь от меня

More from
Alpine
Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521 Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.