Алонсо разбил машину по пути на стартовую решетку

В Имоле в воскресенье пошел дождь – и на скользкой трассе по пути на старт не удержался Фернандо Алонсо. Alpine испанца врезалась в ограждение в «Тозе», но гонщику удалось вернуться в боксы со свернутым передним крылом.

Правила Ф1 допускают, если гонщику не потребовалась посторонняя помощь, ремонт машины и старт с решетки. Год назад похожая история произошла в Венгрии с Максом Ферстаппеном.

Обновление: Команда Alpine провела оперативный ремонт. Алонсо во второй раз покинул боксы и отправился на решетку.

Кроме того, Валттери Боттас еще до старта проколол заднее левое колесо, а у Лэнса Стролла заблокировались задние тормоза – команде Aston Martin пришлось ремонтировать машину прямо на решетке.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки, которая стартует в 16:00 Мск.