Алонсо рассказал, почему новый болид разрабатывали без него
Испанцу помешали ограничения в начале года
В следующем году Ф1 представит новые машины, введение которых изначально планировалось на 2021-й, но было отложено из-за пандемии. Несмотря на отсрочку, в 2020-м командам было запрещено разрабатывать автомобили 2022-го, чтобы коллективы не трудились над двумя проектами одновременно.
Фернандо Алонсо, вернувший в Ф1 в минувшем сезоне, не смог поучаствовать в разработке машины из-за ранних ограничений. «Я не был сильно вовлечен в этот процесс, если честно, – сказал Фернандо. – Сначала новые правила 2022 года были слишком строгими и требующими уточнений, поэтому нам много объясняли, что можно делать, а что нельзя.
Это странный и новый для всех проект. В декабре и январе мы занимаемся работой на симуляторе, так что, надеюсь, наше влияние станет немного большим».
В завершившемся сезоне Алонсо один раз поднялся на подиум и финишировал на десятой позиции в личном зачете. Испанец сказал, что у него «большие надежды» на машину следующего года.
«Цель всех гонщиков на следующий сезон – больше мощности на прямых и больше прижимной силы в поворотах. Мы сильны во многих областях, нам просто нужен эффективный элементов болида из наших заводов. Мы работаем над этим уже несколько месяцев и у нас большие надежды, но увидим в феврале».
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