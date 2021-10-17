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Формула 1 Новости

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера

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По словам испанского гонщика, в молодости его поражало умение Михаэля Шумахера радоваться второму или третьему месту

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера

Фернандо Алонсо выиграл оба своих чемпионских титула в борьбе с Михаэлем Шумахером, который на тот момент уже был семикратным чемпионом мира. При этом особенно сильная борьба между ними случилась в 2006 году, когда судьба титула не была ясна до последней гонки.

Тогда Алонсо завоевал свой второй и последний титул, а Шумахер на время завершил карьеру. Вспоминая тот сезон, Алонсо рассказал, что научился у немца думать не только о победах в гонках, но и обо всем сезоне в целом.

«Помимо прочего он научил меня никогда не сдаваться, – сказал Алонсо в интервью F1 Insider. – В те годы мы выступали на разной резине, я на Michelin, а он на Bridgestone, и в зависимости от трассы получали преимущество. Но даже когда я был на поуле, он всегда оказывался вторым или третьим.

Зная, что не сможет выиграть, он оставался доволен вторым местом. Его всегда волновала только победа в чемпионате. Мне в те молодые годы это было странно, я хотел побеждать в гонках.

Мы с большим уважением относились друг к другу. Он всегда искренне меня поздравлял, и когда я побеждал, он говорил: «наслаждайся и давай повеселись». Но хотя Renault тогда была сильнее, победить его было вовсе не легко».

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