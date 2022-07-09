Алонсо рассказал, что помешало ему стартовать в спринте

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О том, что с Alpine двукратного чемпиона мира серьезные проблемы, стало ясно, когда механики даже не сняли с колес термочехлы – они до последнего пытались отремонтировать машину.

Но спасти гонку своего пилота им не удалось – мотор отказался запускаться. Алонсо не помогло даже дополнительное время, которое появилось из-за еще одного прогревочного круга после остановки на трассе Гуаньюя Чжоу.

«За пять минут до старта вся электросистема просто вырубилась, – объяснил Алонсо, выйдя к репортерам. – Мы не смогли запустить машину.

Парни попробовали использовать для этого внешнюю батарею, потом еще одну, но тоже не сработало. Ясно, что произошло что-то серьезное, и мы попробуем разобраться с этим до завтра».

Глава команды Отмар Сафнауэр пояснил: «Что-то случилось с электросистемой, пока не могу сказать, что именно. Проблема то проявлялась, то пропадала. Когда в итоге мы закатили машину в гараж – там она завелась. А на решетке и на пит-лейне сделать этого нам не удалось. Будем разбираться».

Алонсо признался, что теперь не рассчитывает на успех в воскресной главной гонке, которую будет начинать 19-м – спереди оштрафованного Валттери Боттаса.

«Для нас все закончено, – сказал Фернандо. – Я про этап в целом, так как в спринте мы видели – машины формируют плотные группы, в которых невозможно обгонять.

Очень досадно, но так работают "поезда DRS". Мы, конечно, попробуем что-нибудь придумать с тактикой и будем рассчитывать на удачу – с машиной безопасностью или чем-то еще.

Посмотрим, но скорее всего нас ждет очень долгая гонка позади других машин».

Дополнительная информация: Адам Купер