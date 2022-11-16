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Формула 1 Новость

Алонсо рассказал, чему посвятит первые тесты с Aston Martin

Испанский ветеран Формулы 1 приступит к работе со своей новой командой уже через день после завершения сезона за рулем Alpine

Автор:
, редактор
Соавтор:
Карлос Коста
, журналист (Бразилия)
Алонсо рассказал, чему посвятит первые тесты с Aston Martin
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Фернандо Алонсо летом взорвал в паддоке информационную бомбу, объявив о расставании с Alpine после двух совместных cезонов и новом контракте с Aston Martin. Гонщику уже 41 год, но пока он и близко не задумывается о прекращении выступлений. Более того, в минувшее воскресенье в Сан-Паулу ветеран пробился с 17-го места на пятое, повторив лучший результат сезона. 

В Aston Martin уже подтвердили, что Фернандо сможет принять участие с тестах Pirelli 22 ноября на «Яс-Марине», эти заезды станут его дебютом в новой команде. 

«Это будет важная сессия, – рассказал двукратный чемпион в Сан-Паулу. – Не в плане скорости, так как машина к следующему году все равно сильно изменится. 

Мы займемся комфортом в кокпите, сиденьем, рулем, кнопками – всеми теми вещами, которые, возможно, мне захочется поменять, подогнать их под свои индивидуальные требования. Потому здорово, что можно будет провести день за рулем. Я очень жду этого». 

Команда пока не объявила об этом официально, но предварительно Алонсо сможет провести за рулет только полдня – вторую половину с шинами Pirelli 2023 года будет работать его новый напарник Лэнс Стролл. 

Фернандо признался, что не испытывает каких-то особенных ожиданий, так как вместе с командой думает о будущем.

«Думаю, в этом году никто в Aston Martin вообще не обращал серьезного внимания на результаты, – объяснил он. – Приятно видеть их усиление. Но Aston Martin в любом случае выступает не для борьбы за четвертое, пятое или шестое место в Кубке конструкторов. Команда нацелена побеждать в споре за титулы, и именно этим я намерен заняться в 2023 и 2024 годах». 

За один Гран При до конца сезона-2022 AMR идет седьмой в Кубке конструкторов, отставая от Alfa Romeo на пять очков.

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