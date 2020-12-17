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Формула 1 / Новость

Алонсо: Расселл перешел с последнего места на первое – стоит только сесть в Mercedes

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Алонсо: Расселл перешел с последнего места на первое – стоит только сесть в Mercedes
Автор:
, редактор

Фернандо отметил роль машин в успехе в Ф1

Фернандо Алонсо вернется в Формулу 1 в 2021 году и будет сражаться с пилотами, многие из которых почти вдвое младше него. Испанец отметил, что из-за разницы в силе машин ему трудно сказать, кто из молодых гонщиков сейчас лучше всех. 

Особенно Алонсо удивило выступление Джорджа Расселла за Mercedes на Гран При Сахира, где пилот Williams долгое время лидировал в гонке.

«Самый интересный случай тут у Джордж Расселла, – сказал Алонсо газете Corriere della Sera. – За пять дней он с последнего места перешел на первое. И это произошло без божественного касания или медитации в Тибете. Достаточно просто сесть за руль Mercedes.

Но если говорить о том, кого Хэмилтон и Боттас чаще видят в зеркалах заднего вида, то это Ферстаппен. Леклер исключительно талантлив, но потребуется пара лет, чтобы как следует его оценить».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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