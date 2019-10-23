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Формула 1 / Новость

Алонсо раскритиковал Хэмилтона за призывы беречь природу

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Алонсо раскритиковал Хэмилтона за призывы беречь природу
Автор:
23 окт. 2019 г., 11:14

Фернандо Алонсо счел лицемерными публичные заявление Льюиса Хэмилтона о защите окружающей среды.

Недавно Льюис Хэмилтон высказался в инстаграме в защиту окружающей среды и напомнил, что отказался от употребления мясных продуктов. Некоторые болельщики и СМИ обвинили чемпиона мира в лицемерии, поскольку выступления Льюиса за экологичный образ жизни идут вразрез с тем, что он владеет несколькими мощными автомобилями и выступает в Формуле 1, где используются бензиновые двигатели.

По словам экс-пилота Ф1 Фернандо Алонсо, его бывшему напарнику стоило бы сдерживать себя с такими заявлениями.

«Мои предпочтения в еде или мысли на этот счет я держу при себе, – сказал Алонсо в интервью испанской Cadena Cope. – Я бы никогда не опубликовал сообщение, которое сделал Льюис. Нельзя сначала выступить с таким посылом, а на следующий день делать прямо противоположные вещи.

Мы все знаем образ жизни, который приходится вести Льюису или мне как пилотам Формулы 1. Мы совершаем 200 авиаперелетов в год – после чего нельзя просто так сказать "не ешьте мясо"».

Бренд одежды и аксессуаров Kimoa, который принадлежит Алонсо, в сотрудничестве с Mission Blue – организацией, которая занимается защитой океанов от загрязнения – выпустил коллекцию, изготовленную из переработанного пластика.

«Весь этот пластик в океане, что мы видим на фотографиях... Я считаю, что помощь подобным организациям говорит о тебе гораздо больше, чем простые слова», – отметил испанец.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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