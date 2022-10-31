Алонсо раскритиковал Alpine: Это просто неподготовленность

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Фернандо Алонсо не смог финишировать в Гран При Мексики, где ехал довольно уверено. Причиной стал очередной отказ его силовой установки на болиде Alpine.

В следующем сезоне Алонсо переходит в Aston Martin. И все меньше стесняется ругать свою нынешнюю команду.

«Дело не в отвернувшейся удаче, мы просто не подготовились, – заявил Алонсо. – Наши силовые установки не позволяют финишировать в гонках. Если по ходу сезона ставишь уже седьмой, восьмой мотор, а он все равно отказывает, то проблема не в невезении.

Я сейчас выступаю на очень высоком уровне. Но по итогам года по очкам окажусь в компании аутсайдеров. Конечно меня это расстраивает, но сам я с этим ничего поделать не могу».