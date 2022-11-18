Алонсо раскрасил шлем для Гран При Абу-Даби в цвета Феттеля

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Предстоящий уик-энд Формулы 1 на трассе «Яс-Марина» станет последним в карьере Себастьяна Феттеля. Проведя в чемпионате 15 лет и выиграв 53 гонки, немец стал одним из самых успешных пилотов в истории спорта.

Десять лет назад, когда Феттель царил на трассах Ф1 за рулем Red Bull, одним из главных его соперников – если не самым главным – был Фернандо Алонсо. Дважды, в 2010 и 2012 годах, их поединки за титул продолжались до самой последней гонки, подарив болельщикам яркие эмоции.

В преддверии прощального для Себа Гран При Абу-Даби Алонсо представил специальный шлем, который повторяет раскраску Феттеля, которую тот использует с 2015 года. С обеих сторон также можно увидеть послание Danke Seb («Спасибо, Себ»).

Эти же слова Фернандо написал и в социальных сетях, добавив: «Мы в последний раз будем делить одну трассу, это будет одновременно эмоционально и грустно, но я желаю тебе всего наилучшего в следующей главе».

Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team, Себастьян Феттель, Aston Martin Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

В четверг ва чемпиона вместе участвовали в пресс-конференции FIA.

«Иногда мы сражались за титул, иногда – за седьмое место в Японии до самого финиша [в нынешнем сезоне], – улыбнулся испанец. – И каждый поединок доставлял нам удовольствие, при этом мы уважаем друг друга.

Думаю, моя карьера на всем протяжении связана с выступлениями Себастьяна, мы сражались множество раз в главных для каждого сезонах. И хотя результат оказывался в его пользу, это все равно тесно связанные моменты».

Феттель в начале недели тоже рассказал об Алонсо в подкасте Beyond the Grid: «У нас были невероятно упорные противостояния, особенно в 2010-м и 2012-м. Это до сих пор одни из моих любимых воспоминаний.

Я помню напряжение на Гран При Бразилии 2012 года, которое ощущалось с самого утра и все нарастало. Может, все вокруг и были спокойны, но мы оба невероятно нервничали.

Я очень высоко ценю Фернандо. У него огромный талант от природы, невероятная нацеленность и потрясающие гоночные инстинкты. И ничего из этого он не утратил до сиз пор ни в малейшей степени.

Все видят, какую страсть он до сих пор испытывает к гонкам».

Шлем Фернандо Алонсо, Alpine, гля Гран При Абу-Даби 1 / 3 Фотограф: Фернандо Алонсо Шлем Фернандо Алонсо, Alpine, гля Гран При Абу-Даби 2 / 3 Фотограф: Фернандо Алонсо Шлем Фернандо Алонсо, Alpine, гля Гран При Абу-Даби 3 / 3 Фотограф: Фернандо Алонсо