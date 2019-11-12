Алонсо провел тесты машины TC2000 в Буэнос-Айресе

Спустя пару дней после подиума, добытого по итогам внедорожном ралли в Саудовской Аравии на пикапе Hilux, Фернандо Алонсо получил возможность проехать на другом автомобиле японской марки.

В рамках фестиваля Toyota Gazoo Day, прошедшего в Буэнос-Айресе, он сел за руль туринговой Corolla на трассе Оскара Гальвеса. Стоит отметить, что двукратный чемпион мира провел не показательные заезды, а полноценную тестовую сессию, которая продолжалась более часа.

Ему ассистировал Матиас Росси – многократный чемпион серии Super TC2000, главного «кузовного» чемпионата страны. А среди тех, кто прокатился с Фернандо в качестве пассажира, был президент Toyota Аргентина Даниэль Эрреро.

В конце дня Алонсо выехал из боксов на свежих шинах, намереваясь проехать как можно быстрее. Его результат на круге оказался на уровне лидеров TC2000, которые недавно проводили на этой же трассе гонку «200 километров Буэнос-Айреса».

Гоночная Corolla пополнила список всевозможной техники, на которой испанец ездил после ухода из Ф1. Он выиграл марафоны в Ле-Мане и Дайтоне, выступал в Индианаполисе, тестировал машину NASCAR и багги для ледовых гонок, а сейчас готовится к дебюту на «Дакаре».

В Аргентине у него также запланированы внедорожные тесты на Hilux.