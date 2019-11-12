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Формула 1 / Новость

Алонсо провел тесты машины TC2000 в Буэнос-Айресе

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Алонсо провел тесты машины TC2000 в Буэнос-Айресе
Автор:
12 нояб. 2019 г., 07:46

В рамках сотрудничества с Toyota испанский пилот опробовал гоночную Corolla главной «кузовной» серии Аргентины.

Спустя пару дней после подиума, добытого по итогам внедорожном ралли в Саудовской Аравии на пикапе Hilux, Фернандо Алонсо получил возможность проехать на другом автомобиле японской марки. 

В рамках фестиваля Toyota Gazoo Day, прошедшего в Буэнос-Айресе, он сел за руль туринговой Corolla на трассе Оскара Гальвеса. Стоит отметить, что двукратный чемпион мира провел не показательные заезды, а полноценную тестовую сессию, которая продолжалась более часа. 

Ему ассистировал Матиас Росси – многократный чемпион серии Super TC2000, главного «кузовного» чемпионата страны. А среди тех, кто прокатился с Фернандо в качестве пассажира, был президент Toyota Аргентина Даниэль Эрреро. 

 

В конце дня Алонсо выехал из боксов на свежих шинах, намереваясь проехать как можно быстрее. Его результат на круге оказался на уровне лидеров TC2000, которые недавно проводили на этой же трассе гонку «200 километров Буэнос-Айреса».

Гоночная Corolla пополнила список всевозможной техники, на которой испанец ездил после ухода из Ф1. Он выиграл марафоны в Ле-Мане и Дайтоне, выступал в Индианаполисе, тестировал машину NASCAR и багги для ледовых гонок, а сейчас готовится к дебюту на «Дакаре».

В Аргентине у него также запланированы внедорожные тесты на Hilux.

Слайдер
Список

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
1/4

Фотограф: Федерико Фатурос

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
2/4

Фотограф: Федерико Фатурос

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
3/4

Фотограф: Федерико Фатурос

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
4/4

Фотограф: Федерико Фатурос

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Об этой статье

Серия Формула 1 , STC2000
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Федерико Фатурос

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