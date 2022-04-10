Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Квалификацию Формулы 1 в Австралии гонщик Alpine Фернандо Алонсо проводил довольно уверенно и даже претендовал на попадание в топ-3 по итогам сессии, однако за семь минут до конца третьего сегмента на машине испанца отказала гидравлика. Из-за этой проблемы двукратный чемпион не смог понизить передачу с четвертой на третью перед 11-м поворотом и въехал в барьер.

В воскресенье в паддок Алонсо пришел с замотанными руками. Как рассказал испанец, из-за удара у него заболели большие пальцы – при этом Фернандо настоял, что это не помешает ему провести гонку. «Я в порядке, – сказал Алонсо. – Очевидно, вчера я держал руль до последнего момента, чтобы попробовать спасти переднее антикрыло, но тогда не работал гидроусилитель руля. Так что я получил растяжение больших пальцев – они немного болят, но это не будет проблемой в гонке».

Напомним, что в воскресном заезде, который начнется в 8:00 по московскому времени, Алонсо будет стартовать на десятой позиции.